‘Fast & Furious 8’ cán mốc 1 tỷ USD toàn cầu

'Fast & Furious 8' cán mốc 900 triệu USD toàn cầu

Hiện tại, The Fate of the Furious đã đạt 1,06 tỷ USD toàn cầu. Trong số này, 192,7 triệu USD đến từ Bắc Mỹ, còn 867,6 triệu USD từ các thị trường khác. Tác phẩm là phim thứ hai trong năm 2017 chinh phục cột mốc 1 tỷ USD, sau Beauty and the Beast. Tuy nhiên, theo các trang Variety và Forbes, doanh thu phần tám khó vượt qua con số 1,5 tỷ USD của Furious 7.

Cảnh hành động trong "Fast & Furious 8"

Ở Bắc Mỹ, The Fate of the Furious thu về 19,3 triệu USD trong cuối tuần thứ ba, giảm 49,5% so với tuần trước. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng do các phim mới ra mắt How to be a Latin Lover, Baahubali 2: The Conclusion, The Circle đều là các dự án nhỏ, thu về không quá 15 triệu USD. Trong khi đó, hoạt hình The Boss Baby chứng tỏ khả năng trụ rạp với tuần thứ năm liên tiếp đứng trong danh sách năm phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.

Bom tấn không gian Guardians of the Galaxy vol.2 ra mắt thuận lợi ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ với 101,2 triệu USD. Theo hãng Disney, phim mới có doanh thu mở màn vượt hơn 57% so với phần trước. Tác phẩm đứng đầu ở hầu hết quốc gia ra mắt, trừ Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Ở Việt Nam, bom tấn mới của Marvel chỉ đứng thứ hai, sau phim nội Em chưa 18.

“Guardians of the Galaxy 2” thắng lớn ở nhiều thị trường

Tuần tới, Guardians of the Galaxy vol. 2 sẽ ra mắt ở các thị trường quan trọng là Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Fate of the Furious - Universal - 19,3 triệu USD

2. How to be a Latin Lover - Lionsgate - 12 triệu USD

3. Baahubali 2: The Conclusion - Great India Films - 10,1 triệu USD

4. The Circle - STX Entertainment - 9,3 triệu USD

5. The Boss Baby - Fox - 9 triệu USD

6. Beauty and the Beast - Disney - 6,4 triệu USD

7. Going in Style - Warner Bros. - 3.5 triệu USD

8. Smurfs: The Lost Village - Sony - 3,3 triệu USD

9. Gifted - Fox - 3,3 triệu USD

10. Unforgettable - Warner Bros. - 2,3 triệu USD

Ân Nguyễn