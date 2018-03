Fan 'giải mã' Chân Tử Đan yêu đồng tính Khương Văn trong 'Star Wars'

* Bài viết tiết lộ trước nội dung tác phẩm.

The Independent đưa tin giới chuyên môn và người hâm mộ điện ảnh nhận xét cặp nhân vật của Chân Tử Đan và Khương Văn thực chất là đôi tình nhân đồng tính chứ không chỉ là bạn bè đơn thuần, sau khi Rogue One: A Star Wars Story ra mắt toàn cầu ngày 16/12.

Nhân vật của Khương Văn thường nhìn nhân vật Chân Tử Đan âu yếm trong phim.

Cây viết Kyle Buchanan của tờ Vulture lập luận: "Những gì phim mô tả cho thấy hiệp sĩ Chirrut (Chân Tử Đan) và hiệp sĩ Baze (Khương Văn) là hai ông già đã cưới nhau rất lâu. Hiệp sĩ Baze thường xuyên nhìn hiệp sĩ Chirrut âu yếm mỗi lần Chirrut nói say sưa về Thần Lực. Những câu thoại của Khương Văn dành cho Chân Tử Đan như 'anh không cần điềm may vì anh đã có em' cũng khiến người xem cảm nhận họ yêu nhau say đắm".

Nhà phê bình viết vào khoảnh khắc Chân Tử Đan hy sinh vì đại cục, anh chết trong lòng Khương Văn. Trước khi chết, nhân vật này đưa tay lên vuốt má tri kỷ. Sau đó, vì đau đớn trước cái chết của người mình thương, nhân vật của Khương Văn lao vào cuộc chiến và miệng nói những lời mà Chân Tử Đan luôn nói như "Ta chính là Thần Lực và Thần Lực luôn ở bên ta".

Trước sự "đọc vị" của người hâm mộ, đạo diễn Gareth Edwards không phủ nhận. Ông chia sẻ trên Yahoo: "Mọi người đọc ra mối quan hệ giữa Chirrut và Baze thế nào cũng được. Dù đó là gì thì cũng tốt đẹp". Theo cây viết Clarisse Loughrey của The Independent, nếu cặp nhân vật của Chân Tử Đan và Khương Văn là tình nhân đồng tính, điều này càng gây thất vọng. Ngay từ đầu, các nhà sản xuất chỉ khẳng định họ là bạn bè. Thái độ rụt rè như vậy khiến người xem thuộc cộng đồng đồng tính phải đọc ẩn ý ngầm của nội dung phim.

Cặp nhân vật của hai tài tử Hoa ngữ được chỉ ra là tình nhân đồng tính chứ không chỉ là bạn tri kỷ.

Trước Rogue One: A Star Wars Story, đôi tình nhân đồng tính công khai đầu tiên trong phim viễn tưởng thuộc về Star Trek Beyond của đạo diễn J.J. Abrams. Tổ chức truyền thông Mỹ - GLAAD - bày tỏ: "Các dự án phim viễn tưởng luôn có cơ hội độc quyền trong việc tạo ra những xã hội tương lai tiên tiến trong đó quyền và lợi ích người đồng tính được thể hiện rõ. Điều tốt nhất mà hãng Disney có thể làm là đưa nhân vật đồng tính vào phần tám loạt Star Wars".

Trong Rogue One: A Star Wars Story, Chân Tử Đan vào vai hiệp sĩ mù Chirrut - có niềm tin lớn lao vào Thần Lực. Trong khi đó, Khương Văn vào vai tri kỷ vào sinh ra tử với Chirrut. Sau khi phim ra mắt, cặp nhân vật của họ bị chê gây hụt hẫng. Vai diễn của Chân Tử Đan giống gã ăn mày mù, hay khoa trương, luôn gặp may nhưng vẫn thích thể hiện. Trong khi đó, nhân vật của Khương Văn được cho là đưa vào phim chỉ để yểm trợ cho ông bạn mù khỏi bị trúng đạn thay vì đóng góp riêng cho tuyến truyện chung.

Giới chuyên môn châu Á cho rằng sự xuất hiện của hai tài tử chỉ là cớ để nhà sản xuất Hollywood xâm nhập vào thị trường Trung Quốc, chiếm lấy cảm tình của khán giả và có lợi cho doanh thu.

Rogue One: A Star Wars Story ra mắt ở Việt Nam cũng từ 16/12

* Trailer phim "Rogue One: A Star Wars Story"

Chân Tử Đan ở dưới trướng mỹ nhân Felicity Jones trong 'Rogue One'

Thành Long