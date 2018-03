Fan 'Game of Thrones' tìm cách tránh nội dung bị phát tán

Người bị giễu cợt bốn năm qua trở lại 'Game of Thrones' / Sao 'Game of Thrones' bị phát tán thông tin cá nhân

Ngày 16/8, các báo Âu Mỹ đồng loạt đưa tin việc tập sáu mùa bảy Game of Thrones bị phát tán trên mạng. Theo Variety, do nhầm lẫn, kênh HBO của Tây Ban Nha và Bắc Âu bất ngờ chiếu tập Death is the Enemy năm ngày trước lịch phát sóng chính thức. Nhiều người tải phim về và phát tán trên các trang chia sẻ phim lậu. Thậm chí, theo Forbes, trong lúc kênh HBO Tây Ban Nha phát nhầm, có người còn phát trực tiếp (livestream) tập phim lên mạng xã hội.

* Jon Snow đối đầu Dạ Vương trong tập mới

Jon Snow đối đầu Dạ Vương trong tập mới Sau sự cố, nhiều fan Game of Thrones quyết không xem bản lậu và chờ đến ngày phát sóng. Họ cũng tìm mọi cách tránh đọc phải các bình luận tiết lộ trước nội dung (spoiler) từ những người đã xem. Trang Telegraph tập hợp nhiều bình luận trên Twitter thể hiện quyết tâm của người hâm mộ và cả sự bất bình với hành vi này.

Một người nói: "Tháng tám tăm tối và đầy spoiler" (nhại theo câu nói của một giáo phái trong phim). Một tài khoản khác nhận định series đã bị nhiều người phá hỏng. Trong khi đó, có người tỏ ra phẫn nộ: "Tôi đã tình cờ đọc nội dung và giờ chỉ muốn bị rồng thiêu cháy". Tài khoản Fire & Fury nói sẽ đóng trang cá nhân đến ngày 21/8 - thời điểm phát sóng tập sáu.

Một ảnh chế của fan với nội dung cảnh báo tiết lộ nội dung.

Các fanpage trên mạng xã hội đăng nhiều ảnh chế giễu để cảnh báo khán giả. Trong khi đó, trang Stuff chỉ ra năm cách hài hước để tránh đọc phải nội dung, bao gồm cả các biện pháp cực đoan như không nói chuyện với ai hay không bước ra khỏi nhà.

Trên thực tế, việc tránh đọc trước nội dung đã tồn tại trong cộng đồng Game of Thrones nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự cố phát tán lần này được đánh giá là nghiêm trọng với bản phim đẹp có độ phân giải 1080p, thu hút số lượng lớn người xem lậu. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ tin rằng sẽ có người chết trong biệt đội do Jon Snow chỉ huy vượt Tường Thành cuối tập năm bởi tính mạo hiểm của cuộc phiêu lưu. Chính vì thế, khán giả càng quyết tâm tránh đọc phải nội dung để giữ sự bất ngờ khi xem phim.

Một trong bảy thành viên nhóm viễn chinh của Jon Snow bị cho là sẽ chết trong tập mới.

Ân Nguyễn