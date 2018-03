Fan chỉ trích phim tiểu sử bất kính với Lý Tiểu Long

Phim dựng lại trận đánh để đời của Lý Tiểu Long gây sốt / Bóng hồng phim võ thuật Lý Tiểu Long ngày ấy - bây giờ / 'Lý Tiểu Long nhí' gây sốt với các màn múa võ

Fan của Lý Tiểu Long bày tỏ giận dữ trên trang IMDb về tác phẩm tiểu sử mới - Birth of the Dragon (Long chi đản sinh) - sau khi phim được chiếu trước ở Canada giữa tháng 9.

Người dùng có tên Bawlife viết: "Bộ phim này hạ Lý Tiểu Long xuống thành nhân vật phụ trong chính tác phẩm về ông, để đưa nhân vật da trắng - Steve McKee - thành trung tâm câu chuyện". Bawlife khẳng định diễn xuất của nam diễn viên Ngũ Doãn Long (vai Lý Tiểu Long) quá ít đất diễn và mờ nhạt so với tài tử Mỹ Billy Magnusson (vai Steve McKee).

Lý Tiểu Long trong phim (trái) bị mô tả như một kẻ thua cuộc cay cú.

Người dùng có tên Chrisleeisworking bình luận: "Đạo diễn đã biến huyền thoại Lý Tiểu Long thành hàng nhái. Đây là sự phỉ nhổ vào di sản của bậc thầy võ thuật kiêm ngôi sao điện ảnh. Là một fan trung thành của Lý Tiểu Long, tôi thấy tác phẩm này thực sự xúc phạm tôi".

Con gái Lý Tiểu Long - bà Shannon - khẳng định trên The Guardian bản thân không liên quan tới tác phẩm tiểu sử mới. Bà chia sẻ: "Có nhiều dự án từng làm về cha tôi nhưng đều không đưa ra cái nhìn đầy đủ về triết lý và nghệ thuật của ông". Bà đang thực hiện dự án tiểu sử mới về cha.

Birth of the Dragon do đạo diễn người Mỹ - George Nolfi - thực hiện, ra mắt lần đầu ở Liên hoan Toronto giữa tháng 9. Phim lấy bối cảnh năm 1964, khi Lý Tiểu Long 25 tuổi, vừa đặt chân tới Mỹ và bị võ sư Hoàng Trạch Dân thách đấu. Ngoài Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân, nhân vật xuyên suốt bộ phim là Steve - chàng thanh niên với những ảo tưởng về thành phố San Francisco. Sau khi tới đây, cậu gặp được Lý Tiểu Long. Steve yêu cô phục vụ nhà hàng tên Tú Lan. Khi Tú Lan bị trùm xã hội đen khống chế, Steve cũng bị kéo vào vụ mâu thuẫn với băng đảng.

Biết được ân oán giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân (Hạ Vũ đóng), Steve lấy cuộc thách đấu của hai người làm điều kiện trao đổi Tú Lan với xã hội đen. Như ý Steve muốn, trận đấu tay đôi giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân diễn ra, nhưng cái kết bất ngờ hơn đó là họ hóa thù thành bạn, hợp sức tiêu diệt thế lực hắc ám.

Nhân vật Steve McKee (trái) được cho là nổi bật hơn Lý Tiểu Long (phải).

Đạo diễn George Nolfi chia sẻ về nhân vật Steve McKee: "Đây là sáng tạo thông minh của êkíp biên kịch. Đứng trên cương vị của nhà biên kịch, chúng tôi thấy một cuộc đấu lịch sử giữa Lý Tiểu Long và đối thủ không đủ để thành phim dài. Khán giả cần nhiều tình tiết và sự phát triển nhân vật hơn. Chúng tôi thấy cần phải sáng tạo thêm đường dây câu chuyện cho tác phẩm. Nhân vật Steve McKee làm sáng thêm cho phim, anh ta có vai trò như người dẫn chuyện ngây thơ để khán giả hiểu hơn về con người Lý Tiểu Long".

