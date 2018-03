Emma Watson - ‘phù thủy’ quyến rũ của xứ sương mù

Emma Watson biến đổi như tắc kè hoa / 'Bông hồng Anh' Emma Watson - từ độ chúm chím tới khi hé nở

Với kinh phí đầu tư 160 triệu USD, bộ phim Noah là tác phẩm lớn nhất ra rạp trong tháng 3. Đối với nhiều diễn viên 9x khác, tham gia vào một bom tấn như vậy hẳn sẽ có không ít bỡ ngỡ, nhưng với Emma Watson thì không. Trước khi vào vai Ila - con dâu của Noah, bông hồng tới từ xứ sương mù đã được làm quen với bom tấn Hollywood từ năm lên 9 và là một trong bộ ba nhân vật chính của loạt phim tỷ đô Harry Potter.

"Bông hồng nước Anh" - Emma Watson.

Xuất chúng ngay từ nhỏ

Có bố mẹ đều là người Anh nhưng Emma Watson lại sinh ra tại kinh đô hoa lệ Paris của nước Pháp. Cha mẹ cô sống ở Pháp tới khi Emma 5 tuổi và quay trở lại Anh - nơi họ tiến hành thủ tục ly dị. Tại đây, Emma cùng mẹ và em trai chuyển tới sống tại Oxford và chỉ đến thăm gia đình cha tại London vào mỗi dịp cuối tuần.

Tại quê hương, Emma phát hiện ra đam mê diễn xuất và đăng ký học hát, nhảy và diễn xuất tại một trường nghệ thuật bán thời gian. Dù vậy, cô gái có đôi mắt thông minh này vẫn chú trọng tới việc học tập và luôn cân bằng thời khóa biểu để có thời gian trau dồi kiến thức.

Tới khi đã trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, Emma Watson vẫn là một cô học trò chăm chỉ và thường xuyên học nhiều hơn số lượng 5 giờ học phụ đạo mỗi ngày mà cô cùng các bạn diễn được quy định trong hợp đồng. Năm 2006, cô từng tham gia kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông trung học Anh GCSE với 10 môn và nhận được tới 8 điểm A+ cùng hai điểm A.

Emma Watson cùng hai bạn diễn trong "Harry Potter" vào đầu thập niên 2000.

Nhờ tham gia vào sân khấu kịch Oxford mà Emma Watson có được cơ hội góp mặt vào một dự án điện ảnh quy mô lớn hàng đầu lịch sử: loạt phim chuyển thể bộ tiểu thuyết ăn khách Harry Potter của nữ tác giả J.K. Rowling. Thông qua các giáo viên tại trường Oxford, các chuyên gia tuyển vai của tập đầu tiên mang tên Harry Potter and the Sorcerer's Stone biết tới cô bé tài năng Emma Watson vào năm 1999.

Vai diễn mà Emma được nhắm cho là Hermione Granger, cô học trò thông minh bậc nhất trường phù thủy Hogwarts và là bạn thân của hai nhân vật chính Harry Potter (Daniel Radcliffe) và Ron Weasley (Rupert Grint). Ngay từ vòng đầu tiên, Emma đã gây ấn tượng cho các nhà sản xuất bởi sự tự tin còn chính nhà văn Rowling đã công khai ủng hộ cô. Sau 8 vòng thử vai, Emma Watson đã có được nhân vật Hermione - vai diễn sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời cô.

Nổi tiếng toàn cầu cùng Harry Potter

Khi quá trình tuyển diễn viên cho tập đầu của Harry Potter được khởi động năm 1999, loạt sách này mới chỉ ra tới tập ba nhưng đã kịp nhận được một cơn mưa giải thưởng ở Anh trước khi thống trị các bảng xếp hạng sách bán chạy nhất tại Mỹ. Từ đó cho tới khi bộ phim chính thức ra rạp năm 2001, bộ sách “dành cho độc giả từ 7 tới 77 tuổi” đã kịp ra thêm một tập nữa và trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu.

Chính vì lẽ đó, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone trở thành tâm điểm khi ra mắt và không để những độc giả trung thành phải thất vọng. Với 974 triệu USD, tập đầu tiên của Harry Potter đã trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2001 và là tác phẩm có doanh thu cao thứ nhì trong lịch sử tính ở thời điểm đó.

Với thành công rực rỡ ấy, việc ba ngôi sao nhí trong vai Harry - Ron - Hermione vụt lên thành sao và được săn đón khắp nơi hoàn toàn là điều dễ hiểu. Trong bộ ba này, Emma Watson được đánh giá là có diễn xuất tốt nhất, hơn hai bạn diễn nam là Daniel và Rupert. Nhân vật thông thái Hermione phải trải qua nhiều cảm xúc trong tập phim đầu, từ giận dỗi, hiểu lầm bởi bạn bè tới bị tấn công bởi quỷ khổng lồ... Emma Watson khiến mọi thứ trên màn ảnh trông thật tự nhiên.

Tờ Daily Telegraph đánh giá diễn xuất của Emma là “đáng ngưỡng mộ” trong khi IGN thì cho rằng tài năng nhí này đã “thống lĩnh màn ảnh”. Sau khởi đầu hoàn hảo ấy, Harry Potter chính thức trở thành một cơn sốt không chỉ ở mảng văn học mà còn lan sang thế giới điện ảnh, với mỗi tập phim khiến hàng chục triệu người hâm mộ trên toàn cầu chờ đón và xác lập vô số kỷ lục phòng vé mỗi khi một tập phim mới được tung ra.

Emma Watson là một trong những biểu tượng thời trang của xứ sương mù.

Kể từ năm 2001 cho tới khi tập phim cuối cùng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 được ra mắt vào đúng một thập niên sau, người hâm mộ được chứng kiến sự thay đổi của không chỉ riêng loạt phim đình đám này mà còn của các diễn viên chính. Harry Potter phiên bản điện ảnh có tổng cộng 8 tập phim thì kể từ phần thứ ba trở đi, người xem có thể thấy sự biến chuyển rõ rệt trong câu chuyện với màu sắc đen tối, gai góc hơn trong khi dàn diễn viên cũng bước vào độ tuổi trưởng thành.

Tập ba Harry Potter and the Prisoner of Azkaban khiến người xem bất ngờ khi cô bé Emma Watson nhí nhảnh ngày nào đã dần lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trong bộ ba diễn viên chính, Emma vẫn được xem như người có khả năng diễn xuất tự nhiên nhất so với cách thể hiện có phần khá cứng của Daniel và Rupert.

Phần cuối của loạt phim Harry Potter được công chiếu vào tháng 7/2011 và vào lúc đó, Emma Watson đã kịp lập nhiều cột mốc mà cả các đàn chị kỳ cựu cũng phải nể phục. Cô được tổ chức Guiness công nhận là “Nữ diễn viên đem lại doanh thu cao nhất thập niên” với con số khổng lồ 5,4 tỷ USD tại phòng vé tính tới năm 2009 trong khi tạp chí Forbes cũng điểm tên cô vào danh sách những triệu phú trẻ tuổi.

Gương mặt khả ái giúp Emma Watson liên tục nằm trong danh sách những người đẹp được khao khát nhất hành tinh của FHM, Askmen. Cô còn là gương mặt trẻ nhất được lên bìa tạp chí danh tiếng Teen Vogue đồng thời được thương hiệu Burberry chọn làm người mẫu quảng cáo chiến dịch Xuân Hè 2009.

Biểu tượng sắc đẹp của nước Anh

Cuộc phiêu lưu trên màn ảnh của cậu bé phù thủy cùng nhóm bạn kết thúc không thể ngọt ngào hơn, khi 8 tập phim đem về tổng cộng 7,7 tỷ USD và biến Harry Potter thành loạt phim ăn khách nhất mọi thời đại. Bộ ba diễn viên chính được cả thế giới biết đến nhưng có thể thấy ở thời kỳ “hậu Harry Potter”, Emma Watson là người có những hoạt động đáng chú ý hơn cả.

Về mặt điện ảnh, các bộ phim mà Emma tham gia đều có những dấu ấn nhất định. The Perks of Being a Wallflower mà cô thủ vai Sam là một trong những bộ phim hay nhất về tuổi trẻ trong năm 2012. Năm ngoái, Emma lại ghi dấu ấn khi trở thành “gái hư” trong phim The Bling Ring được trình chiếu tại LHP Cannes.

Tới năm nay, cô lại có dịp được trở lại dòng phim bom tấn với thiên sử thi Noah dựa vào trận Đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Trong bộ phim mới của đạo diễn Darren Aronofsky, Emma Watson đóng cặp cùng những bậc tiền bối từng đoạt giải Oscar như Russell Crowe, Anthony Hopkins cùng Jennifer Connelly cũng như ngôi sao trẻ Lorgan Lerman.

Hình ảnh Emma Watson trong bộ phim mới nhất - "Noah".

Đã là một ngôi sao thành danh, là một triệu phú trẻ tuổi và còn là một trong những cô gái được khao khát nhất hành tinh nhưng Emma Watson vẫn giữ được sự khiêm tốn như thuở mới vào nghề. Cô từng chia sẻ: “Tôi hy vọng mình không trở nên phù phiếm, vẫn giữ được chân mình trên mặt đất, ở bên gia đình, bạn bè và có một cuộc sống bình thường”.

Khi được hỏi sẽ chọn một sự nghiệp lẫy lừng hay một cuộc hôn nhân trọn vẹn, Emma đã trả lời khôn khéo: “Tôi có thể có cả hai không? Nếu bắt buộc phải chọn thì tôi sẽ chọn cuộc hôn nhân êm ấm. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu đóng các vai diễn hay và đoạt giải Oscar, song nó sẽ vô nghĩa nếu ở bên tôi không có gia đình và bạn bè. Thành công còn ý nghĩa gì khi bạn không có ai đó để yêu? Tôi thích một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn”.

Với sự khôn khéo đó cùng những thành công liên tục trên màn ảnh rộng, không phải ngẫu nhiên mà có ý kiến cho rằng nếu nước Mỹ có Jennifer Lawrence thì nước Anh cũng tự hào vì sở hữuEmma Watson.

Thịnh Joey