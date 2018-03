Emma Watson khoe giọng hát trong 'Người đẹp và Quái vật'

Những sao trẻ hứa hẹn đột phá màn ảnh thế giới 2017 / Dàn sao 'Harry Potter' - người thành danh, kẻ nghiện rượu, ngồi tù

Emma Watson khoe giọng hát trong 'Beauty and the Beast'

Ngày 20/2, nhà sản xuất Beauty and the Beast phiên bản người đóng tung ra một trích đoạn ngắn, trong đó Emma Watson thể hiện ca khúc Belle. Diễn viên người Anh khoe giọng hát trong trẻo, khỏe khoắn ở phân cảnh cô chào hỏi những người hàng xóm thân thuộc tại ngôi làng nhỏ.

Khi bàn bạc với hãng Disney, đạo diễn Bill Condon đã bày tỏ mong muốn giữ nguyên phong cách nhạc phim giống phiên bản hoạt hình. Để chuẩn bị cho vai diễn, Emma Watson phải tham gia lớp học thanh nhạc và xem lại bộ phim hoạt hình Beauty and the Beast (1991).

Cảnh khiêu vũ kinh điển trong tác phẩm được làm lại của Emma Watson.

Trên tạp chí Entertainment Weekly số phát hành tháng 3, Emma Watson chia sẻ về tình yêu của nhân vật Belle mà cô thể hiện: "Điều tuyệt đẹp nhất về tình yêu chính là nó xuất phát từ tình bạn. Sự chia sẻ, tình yêu được xây dựng từ đó, mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với những chuyện tình sét đánh. Cả hai không có ảo tưởng về đối phương. Họ nhìn thấy điều tồi tệ, nhưng cũng giúp người còn lại thể hiện những đức tính tốt nhất".

Beauty and the Beast - phiên bản phát hành năm 2017 - được hãng Disney làm lại từ câu chuyện Người đẹp và Quái thú nổi tiếng. Phim do Bill Condon (thực hiện phim The Twilight Saga: Breaking Dawn 1 & 2) đạo diễn. Bên cạnh Emma Watson, dàn diễn viên còn có Dan Stevens (vai The Beast), Luke Evans (vai Gaston), Ian McKellen (Cogsworth), Emma Thompson (bà Potts)...

Đoạn video ngắn được tung ra ngay trước thời điểm bộ phim sắp ra mắt, ngày 17/3.

