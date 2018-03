Emma Stone - sinh ra để làm nàng thơ biết hát của Hollywood

Emma Stone khoe giọng hát trong 'La La Land' / Ryan Gosling và Emma Stone khiêu vũ xuyên vũ trụ trong phim mới

Telegraph nhận định Emma Stone vừa đạt được bước tiến sự nghiệp vững chắc nhờ vai diễn Mia trong La La Land mang lại. Vai diễn tóm tắt cuộc đời của mỹ nhân 28 tuổi khi bản thân cô cũng trải qua con đường giống hệt nàng thơ mình đóng để đến thành công hiện tại.

Người đẹp Emma Stone.

Chật vật vào nghề ở Los Angeles

Emma Stone chào đời năm 1988 ở thành phố Scottsdale, Arizona (Mỹ), tên thật là Emily Jean Stone. Hồi nhỏ, Emma mắc chứng hoảng loạn và hay quấy khóc. Bác sĩ tâm lý khuyên cha mẹ cô cho con xem kịch để cải thiện chứng sợ hãi của con. Từ thích xem kịch, cô bé bốn tuổi bắt đầu tham gia diễn xuất. Emily đóng vở kịch đầu tiên năm 11 tuổi. Lên trung học, cô mê diễn tới nỗi bỏ học để theo đuổi nghề này. Sau khi con gái thuyết phục được cha mẹ, gia đình nhà Stone chuyển từ Scottsdale tới Los Angeles vào năm 2004 để giúp con hoạt động nghệ thuật thuận lợi.

Nữ diễn viên kể lại hồi mới đến Los Angeles trên Telegraph: “Tôi đến thử vai cho mọi chương trình trên kênh Disney Channel, kể cả phim sitcom, nhưng cuối cùng chỉ đạt được vai khách mời". Sau một vài lần bị từ chối, con gái nhà Stone đổi tên đầu thành Emma bởi đã có người lấy tên Emily Stone làm nghệ danh trước đó. Cô gái trẻ trúng show thực tế In Search of the New Partridge Family nhưng chương trình chỉ phát sóng được một tập trước khi bị xóa sổ vì không ăn khách.

Sau vận đen của chương trình thực tế, Emma Stone rơi vào chuỗi ngày đen tối kéo dài. Trong hàng tháng trời, không trường quay nào gọi cô đến thử vai. "So với việc liên tục được gọi đi casting và bị từ chối, sự thờ ơ này đối với cô diễn viên trẻ còn cay đắng hơn nhiều", nữ diễn viên nhớ lại. Cô khẳng định bản thân rất hiểu cảm giác tương tự khi nhân vật Mia trong La La Land trải qua. Chuỗi ngày thất bại chạm tới đáy khi Emma mất vai trong series ăn khách Heroes về tay một nữ diễn viên khác.

Cuối cùng, nhờ kiên trì và nỗ lực, Emma Stone nhận được vai hài trong phim Superbad, đóng cùng Jonah Hill và Michael Cera. Tác phẩm nhận được lời khen ngợi từ phía khán giả cùng đề cử giải thưởng Critics' Choice Awards và MTV Movie Awards. Emma được xem là diễn viên triển vọng cho thể loại phim hài - tình cảm.

Emma Stone trong "Superbad".

Thoát khỏi dòng phim tuổi teen

Sau Superbad, người đẹp cung Bọ cạp (sinh ngày 6/11) liên tục xuất hiện trong những phim hài cho tuổi teen như The House Bunny, Paper Man, Ghosts of Girlfriends Past cùng các diễn viên đi trước như Matthew McConaughey hay Jennifer Garner. Năm 2010, Emma Stone đóng vai chính đầu tiên trong phim hài Easy A. Với tác phẩm này, nữ diễn viên 22 tuổi xác lập tên tuổi với mẫu nhân vật nữ duyên dáng, dí dỏm và có học thức, được lòng cánh mày râu.

Emma Stone trở thành một trong những ngôi sao trẻ có tiếng tăm tại Hollywood với một đề cử BAFTA và một đề cử Quả Cầu Vàng. Cố phê bình gia Robert Ebert từng khẳng định cô là nữ nghệ sĩ có tài năng nhưng bị đánh giá thấp.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Emma Stone vào năm 2011, khi cô nhận lời tham gia phim mang The Help. Trong phim, Emma vào vai một nữ nhà báo da trắng sắc sảo đấu tranh cho quyền của người da màu. Tác phẩm nhận được một đề cử Oscar cho "Phim xuất sắc", còn bản thân Emma Stone bắt đầu được nhìn nhận như một nữ diễn viên chuyên nghiệp có khả năng đảm nhận những vai diễn đa dạng chứ không chỉ dừng lại ở phim thương mại.

Sau The Help, nữ diễn viên được mời vào bom tấn The Amazing Spider-Man. Vai bạn gái người nhện giúp Emma Stone được khán giả thế giới biết đến. Ngoài ra, cô được đề cử Teen's Choice Awards và People's Choice Awards. Năm 2016 với Emma Stone là một trong những quãng thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cô. Tuy vậy, chuyện tình yêu giữa Emma Stone và bạn diễn Andrew Garfield lại khiến tên tuổi cô gắn mác bạn gái Người Nhện.

Emma Stone và Ryan Gosling trong "La La Land".

Chinh phục Hollywood với vai nàng thơ biết hát

Năm 2015, Emma gây ấn tượng với đề cử Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" khi đóng chung tài tử Michael Keaton trong Birdman. Cô thể hiện tròn trịa vai cô con gái vừa lập dị vừa tinh tế vừa bất cần của một siêu sao đã qua thời hoàng kim.

Vinh quang thực sự đến với người đẹp khi nhận lời cô tham gia La La Land cùng Ryan Gosling vào đầu năm ngoái. Đây là lần thứ ba cặp sao trở lại làm tình nhân màn ảnh, sau Crazy, Stupid, Love và Gangster Squad. Trong bộ phim nhạc kịch lãng mạn mới, Gosling vào vai nghệ sĩ nhạc Jazz tên Sebastian, còn Stone là nữ diễn viên tiềm năng Mia. Đắm say trong tình yêu, cả hai lại gặp áp lực trên hành trình thúc đẩy nhau tìm kiếm danh tiếng ở Hollywood.

Biểu cảm linh hoạt và tự nhiên của Emma Stone giúp cô chứng tỏ mình là nữ diễn viên số một cho vai diễn nghệ sĩ trẻ theo đuổi ước mơ và danh vọng. Nữ diễn viên biến hóa từ cô gái nghèo mộng mơ tới người phụ nữ thành đạt nhưng thực tế bằng việc đánh đổi tình yêu để đạt được thành công sự nghiệp. Trong tác phẩm nhạc kịch, cô không chỉ phô diễn khả năng biểu cảm đa dạng mà còn có tài ca hát, khiêu vũ.

* Video: Emma Stone diễn xuất trong "La La Land"

Trailer nhiều cảnh hôn giữa Emma Stone và Ryan Gosling của phim 'La La Land'

La La Land thắng áp đảo tại các giải thưởng điện ảnh quan trọng, lập kỷ lục bảy giải Quả Cầu Vàng 2016, thu về 68 triệu USD ở phòng vé toàn cầu. Tác phẩm là hiện tượng ăn khách của phim độc lập này đang là ứng viên số một của giải Oscar năm nay. Với vai diễn Mia, Emma Stone được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho hạng mục "Nữ chính xuất sắc" tại Oscar, sánh ngang với những tên tuổi như Amy Adams, Meryl Streep, Isabelle Huppert, Natalie Portman…

Sau hơn 10 năm phấn đấu, Emma Stone là ngôi sao hàng đầu ở Hollywood hiện nay, cả trong phim bom tấn và phim nghệ thuật.

Như Ngọc