Emma Stone khoe giọng hát trong 'La La Land'

Nhà sản xuất bộ phim La La Land mới đây tung teaser trailer thứ hai, trong đó có giọng hát du dương của Emma Stone với ca khúc Audition. Đây cũng là bản nhạc chính của phim.

Trailer không có đoạn đối thoại nào, chỉ có giọng hát cùng các phân cảnh Ryan Gosling và Emma Stone sánh vai đi bộ, khiêu vũ, trao nhau nụ hôn... Trailer gợi nhớ đến những tác phẩm kinh điển như Everyone Says I Love You của Woody Allen, Francis One from the Heart của Ford Coppola...

Bộ phim xoay quanh Mia (Emma Stone) - nữ diễn viên đầy tham vọng trở thành ngôi sao nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh - và anh chàng viết nhạc jazz Sebastian (Ryan Gosling). Cả hai hòa quyện vào nhau bằng thứ tình yêu đầy chất nhạc. Tuy nhiên, con đường chinh phục giấc mơ của cả hai gặp nhiều rào cản.

Emma Stones và Ryan Gosling đảm nhận vai chính trong phim.

La La Land chiếu mở màn tại Liên hoan phim Venice ngày 31/8 và nằm trong danh sách tranh giải Sư Tử Vàng năm nay. Đây cũng là tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao và là ứng cử viên cho mùa Oscar 2017.

La La Land là phim dài thứ ba của đạo diễn sinh năm 1985 - Damien Chazelle. Anh là người thực hiện Whiplash - tác phẩm được đề cử hạng mục "Phim hay nhất" ở Oscar lần thứ 87 (năm 2015).

La La Land ra rạp từ ngày 16/12.

