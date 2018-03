Emma Stone, ‘cô nàng ngổ ngáo’ của Hollywood

Emma Stone: 'Tôi rất yêu Andrew Garfield' / Hành trình 'lột xác' của bạn gái 'Người Nhện'

Emma Stone tên đầy đủ là Emily Jean Stone nhưng khi cô tới Hiệp hội Diễn viên Mỹ để đăng ký thành viên, tổ chức này đã có người mang tên Emily Stone. Sau khi cân nhắc, Stone quyết định không lấy nghệ danh là Riley như dự tính ban đầu mà chọn cái tên Emma. Đây là biệt danh mà mẹ cô đặt cho và nhiều năm sau này, Emma Stone trở thành cái tên tỏa sáng trên bầu trời Hollywood, vượt qua cả người cùng tên Emily Stone năm nào.

Khởi đầu khó khăn

Khi đã thành danh, Emma Stone từng chia sẻ bí quyết giúp cô có được ngày hôm nay: “Bố mẹ luôn khiến tôi có cảm giác mình có thể làm bất cứ điều gì. Không phải theo kiểu cổ vũ ‘Con là người tuyệt nhất’ mà là ‘Con sẽ phải làm việc chăm chỉ nhưng bố mẹ sẽ ủng hộ con hết mực’”. Đó là điều khiến cô bé Emily vào năm 14 tuổi đã dũng cảm mời bố mẹ lên phòng riêng để trình bày một bài thuyết trình mà cô dày công chuẩn bị bằng PowerPoint mang tên “Project Hollywood”. Mục đích của bài thuyết trình này là thuyết phục cha mẹ Emily cho cô chuyển tới California để theo đuổi nghiệp diễn một cách nghiêm túc.

Nữ diễn viên Emma Stone.

Trước đó, Emily đã tham gia khoảng 16 vở kịch ở sân khấu địa phương và còn được học diễn xuất từ một chuyên gia mà bố mẹ thuê riêng. Cô gái sinh năm 1988 không chỉ được đánh giá cao về tố chất mà còn cả nhờ nhan sắc xinh đẹp là sự tổng hợp của các dòng máu Thụy Điển, Đức, Anh, Scotland và Ireland.

Tuy nhiên, khởi đầu của Emma Stone lại không như ý muốn. Với nghệ danh mới là Emma, cô bắt đầu tham gia showbiz với các vai diễn phụ hoặc khách mời trong các chương trình truyền hình như Malcom in the Middle, Lucky Louie hay Medium... Từ năm 2005 cho tới 2007, Emma vẫn không có cơ hội tỏa sáng và loạt phim Drive mà cô tham gia thậm chí còn bị đài Fox ngừng sản xuất chỉ sau 7 tập.

Theo Emma Stone, đỉnh điểm của sự thất vọng là khi cô tham gia thử vai cho loạt phim truyền hình đình đám Heroes của đài NBC và mừng rỡ khi nghe đạo diễn tuyển vai nhận định “Trên thang điểm từ 1 tới 10, cô xứng đáng được 11 điểm” để rồi tan nát trái tim khi nhận thấy người ông muốn nói tới là Hayden Panettiere chứ không phải mình.

Bước đột phá kể từ năm 2008

Cơ hội đổi đời cũng tới với Emma Stone một cách tình cờ với bộ phim truyện đầu tay Superbad (2007). Đây là bộ phim hài do nhà sản xuất Judd Apatow thực hiện với kinh phí chỉ 20 triệu USD nhưng thành công bất ngờ khi thu về gần 170 triệu USD. Cùng những diễn viên chính là Jonah Hill và Michael Cera, Emma Stone đã bước ra ánh sáng từ đây. Superbad cũng khiến khán giả biết tới Stone như một cô gái tóc nâu gợi cảm, khi mái tóc vàng nguyên thủy của cô bị yêu cầu phải nhuộm để phù hợp với đề nghị của nhà sản xuất.

Sau khi được trao cơ hội, Emma Stone đã nắm lấy nó một cách không ngần ngại để từng bước tiến sâu hơn vào Hollywood. Cô đóng cùng các đàn anh, đàn chị lừng danh như Matthew McConaughey, Jennifer Garner và Michael Douglas trong bộ phim hài - tình cảm Ghost of Girlfriendpast, gây ấn tượng với vai cô nàng lừa đảo, ngổ ngáo sống trong kỷ nguyên xác sống với phim kinh dị - hài Zombieland trước khi tỏa sáng cùng Easy A (2010).

Vai diễn trong phim "Easy A" đem tới cho Emma Stone đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong phim, Emma Stone vào vai cô nàng Olive làm rúng động trường cấp ba của mình bằng lời đồn cô có đời sống tình dục phóng túng. Lối diễn xuất duyên dáng, ngọt ngào và đem lại nhiều bất ngờ của Stone giúp bộ phim thành công còn bản thân cô thì nhận được đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục “Nữ diễn chính phim hài/nhạc kịch xuất sắc”.

Một ngôi sao thông minh

Bạn diễn của Emma Stone trong Crazy, Stupid, Love là tài tử Ryan Gosling đã cho cô một lời khuyên hữu ích về cách chọn vai diễn: “Việc này cũng như nghe nhạc trên radio vậy: sẽ có một loạt bài hát tuyệt vời nhưng sẽ chỉ có một bài hát khiến bạn muốn nhún nhảy”. Emma Stone đã có cách chọn các dự án thông minh khi xuất hiện trong nhiều bộ phim thể loại khác nhau để tránh lặp lại mình. Từ phim chính kịch được đề cử Oscar (The Help), phim hài tình cảm (Friends with Benefit), hình sự (Gangster Squad) cho tới góp giọng cho phim bom tấn hoạt hình (The Croods), Emma Stone đều đã thử sức.

Một điểm sáng không thể bỏ qua khi nhắc tới thành công của Emma Stone vào thời điểm này tại Hollywood là vai diễn Gwen Stacy - bạn gái của Người Nhện Peter Parker (Andrew Garfield) trong bom tấn The Amazing Spider-Man. Đây là dự án khởi động lại dòng phim Spider-Man, vốn từng rất ăn khách trước đó với ba phần do Tobey Maguire vào vai chính. Trong phiên bản mới do đạo diễn Marc Webb thực hiện, nhân vật Gwen Stacy không phải đợi tới phần 3 mới xuất hiện nữa mà đã được giới thiệu như cô gái mà Peter Parker dành tình cảm ngay từ đầu.

Ở ngoài đời, Emma Stone và Andrew Garfield là một đôi tình nhân kể từ năm 2011 và họ đã đem sự ăn ý đó lên màn ảnh rộng. Lối diễn tự nhiên và đất diễn nhiều khiến nhân vật Gwen Stacy của Stone được đánh giá là có cá tính hơn Mary Jane (Kirsten Dunst) - bạn gái của Peter Parker trong 3 tập phim gốc trước đó.

Năm 2014 được dự đoán sẽ tiếp tục là thời điểm để Emma Stone chinh phục người hâm mộ điện ảnh toàn cầu. Đầu tiên là với The Amazing Spider-Man 2, khi cô tái xuất cùng Gwen Stacy và cùng Người Nhện đối đầu với những kẻ thù mới. Chỉ ra rạp tại một số thị trường quốc tế ngoài Mỹ được gần hai tuần, nhưng doanh số bộ phim đã hơn 100 triệu USD và nối dài chuỗi ngày thành công tại các bảng xếp hạng doanh thu của những tác phẩm bom tấn chuyển thể từ truyện tranh Marvel.

Emma Stone bên bạn trai Andrew Garfield - người thủ vai Người Nhện trong loạt phim "The Amazing Spider-Man".

Emma Stone cũng đã kịp hoàn thành Magic in the Moonlight - bộ phim tình cảm của đạo diễn lừng danh Woody Allen mà trong đó cô đóng cặp cùng ngôi sao người Anh từng đoạt giải Oscar - Colin Firth.

Không chỉ thông minh trong cách chọn vai diễn, Emma Stone còn ứng xử khôn khéo trong cuộc sống. Việc giữ được tình cảm êm ấm với bạn trai Andrew Garfield ở một chốn phù hoa như Hollywood ba năm qua khiến không ít người nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Cô từng chia sẻ mình cảm thấy may mắn vì có những người thân “không bao giờ để tôi quá bay bổng và đắm chìm trong sự phù phiếm”, phản đối việc cư xử như một ngôi sao và quên đi bản thân cũng chỉ là một người bình thường.

Không đẹp hoàn hảo với gương mặt lấm tấm tàn nhang nhưng Emma Stone luôn rạng rỡ nụ cười kèm theo tuyên bố: “Sự tự tin là bí quyết duy nhất. Tôi biết nhiều người không đẹp theo kiểu truyền thống nhưng điều đó chẳng hề gì khi thứ khiến họ tỏa sáng là sự hài hước, tự tin và thoải mái với bản thân. Vẻ đẹp chính là không sợ khi là chính mình”. Chứng kiến cảnh cô cùng Jimmy Fallon chọc cười khán giả với màn thi hát trong chương trình The Tonight Show mới đây - duyên dáng, vui tươi và thân thiện – thì khán giả có thể hiểu được tại sao Emma Stone lại được nhiều người mến mộ như hiện nay.

Thịnh Joey