Dylan O'Brien - ngôi sao triển vọng đứng dậy sau tai nạn

'Maze Runner 3' và sự thoái trào của dòng phim từ truyện dành cho teen / Phần ba 'Giải mã mê cung' ăn khách ở nhiều thị trường

Maze Runner: The Death Cure ra mắt ở Mỹ cuối tháng 1, khép lại series và cả thời kỳ bùng nổ các phim chuyển thể từ truyện phiêu lưu dành cho teen. Tác phẩm chỉ nhận 43% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, nhưng hầu hết cây bút dành lời khen cho nam chính Dylan O'Brien. Anh cho thấy sự trưởng thành trong lối diễn, vừa thể hiện tốt các pha hành động, vừa diễn tốt nội tâm ở các cảnh đau khổ, dằn vặt.

Diễn viên trẻ có cuộc trở lại ấn tượng sau chấn thương năm 2016, khiến quá trình quay bị hoãn một thời gian dài. Ở thời điểm Hollywood đang thiếu vắng những sao nam trẻ kế thừa các đàn anh, O'Brien nổi lên như một cái tên tiềm năng.

* Dylan O'Brien trở lại với "Maze Runner 3"

Maze Runner: The Death Cure (Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần)

Sinh năm 1991, Dylan O’Brien sớm quan tâm tới nghệ thuật bởi cả bố và mẹ anh đều làm trong làng phim. Ông Patrick O’Brien làm quay phim, còn bà Lisa Rhodes là một giáo viên diễn xuất từng đi đóng phim. Khuynh hướng nghệ thuật của O’Brien thể hiện qua việc chơi trống cho một ban nhạc jazz, cũng như tập tành quay phim từ bé. Anh chia sẻ với tạp chí Gotham: "Từ năm 10 tuổi, tôi luôn kè kè chiếc camera theo người để làm những video ngắn".

O’Brien - khi ấy mới chỉ là cậu bé tuổi teen - đã thể hiện sự duyên dáng và phẩm chất thành sao. Các video hát nhép bài Wannabe, dạy cách chuẩn bị kỳ thi SAT trong 45 giây... cho thấy óc sáng tạo và hài hước của anh. Một khán giả nhận xét trên kênh Youtube của anh: "Chỉ xem những video này đã biết Dylan O’Brien sẽ nổi tiếng như ngày nay".

* Clip Dylan O'Brien hát nhép "Wannabe" hài hước

Clip Dylan O'Brien hát nhép "Wannabe" hài hước O’Brien được người đại diện biết đến cũng qua Youtube. Ban đầu, anh định theo học tại Đại học Syracuse (Mỹ), nhưng đổi ý sau khi được người đại diện giới thiệu về tương lai tại Hollywood. Được cha mẹ đồng ý, chàng trai 17 tuổi quyết định theo đuổi nghiệp diễn một cách nghiêm túc. Anh chia sẻ về những tháng ngày nôn nao có vai diễn trên tờ Vulture: "Có thời điểm, tôi tới trường nhưng chỉ nghĩ đến việc đi thử vai. Tôi luôn xem các dự án đang được thai nghén trên IMDb, hỏi người đại diện về tiến độ và liệu tôi có cơ hội thử sức hay không. Người đại diện thuyết phục tôi bình tĩnh và nói có thể mất đến vài năm để bước chân vào nghề diễn khi thấy tôi cứ khăng khăng muốn thử vai”.

Chàng trai trẻ được toại nguyện với vai diễn bước ngoặt trong Teen Wolf - loạt phim truyền hình của MTV xoay quanh một thiếu niên bị người sói cắn và dần khám phá ra thế giới siêu năng lực xung quanh. Ban đầu, O'Brien được giao vai chính Scott, song anh lại đề xuất với đạo diễn để anh đóng vai người bạn thân của Scott là "Stiles" Stilinski. Không có vẻ ngoài gợi cảm như những nhân vật khác trong Teen Wolf, Stiles được khán giả yêu mến bởi sự hóm hỉnh, thân thiện. Dylan O’Brien mang sự tự tin, duyên dáng như trong các video tuổi thơ vào Stiles, giúp nhân vật có phần được yêu mến hơn cả vai chính. Loạt phim Teen Wolf thắng nhiều giải tại MTV Movie Awards và Teen Choice Awards.

Dylan O'Brien trong "Teen Wolf".

Ngoài Teen Wolf, Dylan O’Brien còn tham gia các vai phụ trong The Internship, The First Time và loạt phim truyền hình New Girl. Anh khao khát được đóng vai chính trong phim điện ảnh và có cơ hội tỏa sáng khi tiểu thuyết ăn khách The Maze Runner được chuyển thể thành phim. Vào năm 2013, khi bộ phim bắt đầu bấm máy, việc chuyển thể các truyện dành cho teen đang là trào lưu sau thành công của Harry Potter, Twilight hay The Hunger Games.

Dù không thắng lớn như các loạt phim này, The Maze Runner (2014) có thành công nhất định ở phòng vé. Giới chuyên môn bất ngờ khi một tác phẩm có kinh phí 34 triệu USD cùng dàn diễn viên trẻ, ít tên tuổi lại có thể thu tới 348 triệu USD toàn cầu. Thành công đó có đóng góp không nhỏ của Dylan O’Brien trong vai chính Thomas - một thiếu niên tỉnh dậy trong một mê cung khổng lồ với ký ức trống rỗng. Nhiều nhà phê bình đánh giá cao diễn xuất và ngoại hình của O'Brien trong tác phẩm.

Dylan O'Brien tỏa sáng trong "The Maze Runner".

Trên thực tế, Dylan O’Brien suýt bị từ chối vai Thomas. Trên Collider, đạo diễn Wes Ball chia sẻ: "Ban đầu, Dylan tới thử vai Thomas với mái tóc từ khi đóng Teen Wolf. Cậu ta nhìn ‘ngầu’ quá, trong khi chúng tôi cần một người trông như một cậu bé ở đầu phim và đến cuối, những trải nghiệm giúp cậu ta trưởng thành và ra dáng đàn ông. Thế rồi khi xem The Internship, tôi thấy ấn tượng với một diễn viên trẻ duyên dáng và nhìn rất quen. Khi kiểm tra lại trên mạng, tôi mới biết đó chính là Dylan - người đến thử vai hôm trước. Có một bức ảnh cậu ấy cạo trọc đầu và gương mặt ấy có sự ngọt ngào, mong manh mà chúng tôi đang tìm kiếm. Tôi tìm cách mời Dylan trở lại trường quay và nhận ra cậu ấy là lựa chọn tuyệt vời”.

Phần tiếp theo của The Maze Runner là The Scorch Trials ra mắt năm 2015 và tiếp tục ăn khách với doanh thu 312 triệu USD. Theo kế hoạch, Maze Runner: The Death Cure - hồi kết trong series - công chiếu đầu năm 2017. Tuy nhiên, tháng 3/2016, Dylan O’Brien gặp tai nạn nguy hiểm trên trường quay. Khi đang quay cảnh rượt đuổi tốc độ cao, anh bị văng khỏi xe rồi bị một xe khác đâm trúng. Diễn viên bị nứt mặt, chấn thương não và nhiều phần thân thể.

Nhân vật của Dylan O'Brien trong loạt phim "Maze Runner" trưởng thành hơn qua từng tập.

Thông tin về vụ tai nạn lúc đầu được giữ kín. Song thời gian dần trôi qua mà O’Brien vẫn biệt tăm khiến người hâm mộ lo lắng. Nhiều nguồn tin khi đó còn cho rằng hãng Fox phải tìm người mới cho vai Thomas. "Tôi đã ở trong một thời kỳ đen tối: đau đớn, hoảng loạn và không thể thực hiện những thói quen hàng ngày. Đã có lúc tôi không biết mình có thể đứng trước ống kính nữa không và điều đó khiến tôi sợ hãi. Nửa năm hồi phục dài như thể năm năm và ám ảnh nhất là những chấn thương về tâm lý", tài tử chia sẻ với Vulture.

Ngôi sao trẻ mất 6 tháng hồi phục. Nhờ sự chăm sóc, động viên từ gia đình, người hâm mộ và quyết tâm của bản thân, Dylan O’Brien quay trở lại. Tháng 9/2016, O'Brien bắt đầu ghi hình American Assassin, trong đó anh thủ vai một đặc vụ có người yêu bị bọn khủng bố sát hại. Trong ngày bay sang London (Anh) để quay phim, anh bị suy sụp ngay tại sân bay bởi quá lo lắng. Cha anh phải kề cận để hỗ trợ tâm lý cho con suốt dự án này.

Dy;an O'Brien xuất hiện với hình tượng gai góc hơn trong "American Assassin".

Một năm kể từ tai nạn, O’Brien trở lại trường quay The Death Cure. Trong phần này, nhân vật Thomas phải đối mặt với sự hy sinh, mất mát và có lúc tự hoài nghi về bản thân. Đó chính là những gì O’Brien từng trải qua để có thể hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Khi được tờ USA Today hỏi có lúc nào nghĩ mình sẽ không thể trở lại với vai Thomas hay không, O’Brien mỉm cười: "Tôi tự hào như thể mình đã chinh phục được một điều gì đó. Tôi sẽ luôn cảm thấy day dứt nếu hành trình của mình dừng ở phần hai. Cái kết này làm tôi cảm thấy thỏa mãn nhất, bởi tôi thực sự đã đi đến cùng".

Ngoài The Maze Runner, loạt phim Teen Wolf cũng phát sóng tập cuối vào năm 2017. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Dylan O’Brien không còn gắn bó với dự án phim nào cho tuổi teen. Ở tuổi 27, nam diễn viên đang có đà tiến tốt và được xem là ngôi sao triển vọng của Hollywood. Trên Vulture, anh khẳng định đã bỏ lại chấn thương sau lưng và rất hào hứng hướng đến tương lai.

Thịnh Joey