'Đường Sơn đại địa chấn' trượt đề cử Oscar

Danh sách rút gọn của giải Phim nước ngoài hay nhất tại Oscar năm nay: - Outside The Law (Algeria)

- Incendies (Canada)

- In A Better World (Đan Mạch)

- Biutiful (Mexico / Tây Ban Nha)

- Dogtooth (Hy Lạp)

- Confessions (Nhật Bản)

- Life Above All (Nam Phi)

- Even The Rain (Tây Ban Nha)

- Simple Simon (Thụy Điển)