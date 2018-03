Đường đua Oscar 2018 sau giải Quả Cầu Vàng

Phim về người mẹ đi tìm công lý bất ngờ thắng Quả Cầu Vàng / Quả Cầu Vàng 2018 xoáy vào scandal xâm hại tình dục ở Hollywood

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần 75 diễn ra vào ngày 8/1 (giờ Hà Nội). Về thành phần bầu chọn, giải Quả Cầu Vàng không có chung nhiều thành viên với Oscar. Quả Cầu Vàng được chấm bởi khoảng 80 thành viên thuộc Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, còn quyết định giải Oscar là một nhóm lên đến 8.000 thành viên của Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ. Tuy nhiên, trang Variety nhận định giải Quả Cầu Vàng là cơ hội để các tác phẩm và nghệ sĩ gây chú ý với những người chấm giải Oscar - "những người ngồi xem và cầm sẵn phiếu bầu trên tay" theo cách ví von của trang này.

Theo đó, hai phim điện ảnh vừa thắng Quả Cầu Vàng - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri và Lady Bird - đã tận dụng tối đa cơ hội này. Ngoài chất lượng nghệ thuật, mỗi tác phẩm đều có lợi thế riêng khi đưa ra những vấn đề phù hợp với tinh thần chung của Hollywood - chống xâm phạm tình dục. Theo Guardian, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - xoay quanh một người mẹ đòi công lý cho người con bị cưỡng hiếp - thu hút nhờ thông điệp "chống những kẻ lạm dụng". Còn Lady Bird thể hiện rõ tinh thần nữ quyền. Tác phẩm do một phụ nữ viết kịch bản và đạo diễn (Greta Gerwig), xoay quanh cuộc sống của một cô gái vị thành niên (Saoirse Ronan đóng).

Saoirse Ronan nhận giải Quả Cầu Vàng cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch/ca nhạc".

Anne Thompson của Indiewire nhận định về biến chuyển trên đường đua Oscar 2018. Đạo diễn Martin McDonagh, nữ diễn viên chính Frances McDormand, nam diễn viên phụ Sam Rockwell của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gia tăng cơ hội ở Oscar sau các chiến thắng hôm nay.

Trước đó, Rockwell được nhận định là khá ngang tài với Willem Dafoe (The Florida Project) trong giải nam phụ, nhưng giờ nhỉnh hơn một chút. Còn đối thủ chính của McDormand trên đường đua giải Oscar cho nữ diễn viên chính sẽ là Saoirse Ronan - người đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch hoặc ca nhạc" hôm nay.

Allison Janney (I, Tonya) thắng giải Quả Cầu Vàng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Tuy nhiên, Indiewire cho rằng giải Oscar vẫn là cuộc đua cân sức giữa Janney và Laurie Metcalf (thủ vai mẹ của nhân vật chính trong Lady Bird). Ở giải Oscar cho nam diễn viên chính, Gary Oldman (Darkest Hour) khẳng định vị trí dẫn đầu sau giải Quả Cầu Vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch".

Sam Rockwell (trái) và Frances McDormand ăn mừng giải Quả Cầu Vàng.

Năm tác phẩm được đánh giá cao là The Post, Call Me by Your Name, Get Out, Dunkirk và Phantom Thread trắng tay ở Quả Cầu Vàng. Trong đó, The Post của Steven Spielberg nhận đến sáu đề cử nhưng không thắng giải nào. Nhiều chuyên gia cho rằng các phim này khó lật ngược tình thế trong các tuần tới, nhất là khi chúng không mang thông điệp hợp với tinh thần hiện nay ở Hollywood.

Nhiều nghệ sĩ và các cây bút phê bình ghi nhận sự vắng bóng đáng tiếc của các nhà làm phim nữ - đặc biệt là Greta Gerwig (Lady Bird) - ở các đề cử đạo diễn. Theo một số chuyên gia, sức ép của giới phim ảnh có thể khiến Viện hàn lâm dành cho Grewig ít nhất là một đề cử. Trước đó, Christopher Nolan (Dunkirk) được xem là đối thủ nặng ký ở giải đạo diễn tại Oscar, nhưng giờ có vẻ như Guillermo del Toro (The Shape of Water) và Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) sẽ cạnh tranh cho giải này.

Ở Quả Cầu Vàng, một trong các giải gây bất ngờ nhất là "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc", trao cho In the Fade (Đức). Tác phẩm kể về một người phụ nữ đi tìm công lý sau khi chồng con bị những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới sát hại. Phim chỉ nhận 66% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, không nổi trội bằng The Square (phim Thụy Điển, giành giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes) hay Loveless (phim tâm lý của Nga). Trang Indiewire thậm chí còn nghi ngờ khả năng In the Fade lọt vào danh sách đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" ở Oscar.

* "In the Fade" chiến thắng bất ngờ

In the Fade - Diane Kruger

Cây bút Kristopher Tapley của Variety chú ý đến nghệ thuật phát biểu của các nghệ sĩ khi nhận giải Quả Cầu Vàng. Theo cách nào đó, họ sẽ điều chỉnh thông điệp của phim hoặc vai diễn của mình để phù hợp với không khí chung của Hollywood. Allison Janney đoạt giải "Nữ diễn viên phụ trong phim điện ảnh" cho vai diễn trong I, Tonya - tác phẩm kể về cuộc đời của một vận động viên trượt băng tai tiếng. Phim phản ánh sự xâm phạm của giới truyền thông vào thể thao, nhưng trên sân khấu, cô mô tả I, Tonya như một phim kể về sự khác biệt giai cấp.

Gary Oldman thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch" với vai thủ tướng Anh Winston Churchill trong Darkest Hour. Tuy nhiên, khi nhận giải ông không nhắc nhiều đến chủ đề chiến tranh, mất mát, mà nói về sức mạnh của từ ngữ có thể làm thế giới thay đổi. "Thay đổi" chính là cụm từ được nói đến rất nhiều trong làn sóng bài trừ quấy rối tình dục ở Hollywood.

"Quả Cầu Vàng giống như bục phát biểu của các diễn giả ngoài phố, một kỳ tập dượt, một lần chạy thử cho Oscar", Tapley nhận xét.

Ân Nguyễn