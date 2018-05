Đường đua Cành Cọ Vàng sau tuần đầu LHP Cannes 2018

Ngô Thanh Vân lần đầu đến Cannes tham gia chợ phim / Hai phim có cảnh tình dục gây chú ý ở Cannes

Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần 71 diễn ra từ ngày 8-19/5, có 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng. 11 phim trong đó được trình chiếu trong tuần đầu. Theo trang Indiewire, Cold War của đạo diễn Pawel Pawlikowski nổi trội nhất và khiến khán giả vỗ tay nồng nhiệt sau buổi chiếu. Tác phẩm lấy bối cảnh Ba Lan sau Thế chiến thứ hai, kể về chuyện tình của Zula (Joanna Kulig) - một ca sĩ trẻ trong đoàn hát của chính phủ - và Wiktor (Tomasz Kot) - một đạo diễn âm nhạc. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi họ có chuyến lưu diễn ở Đông Berlin (Đông Đức) và có cơ hội đào ngũ.

* Một cảnh trong "Cold War"

Một cảnh trong "Cold War" Trên Rotten Tomatoes, 17 bài bình luận đầu tiên về phim đều nhận xét tích cực với điểm số 8,6/10. Trang Guardian chấm điểm 5/5 và nhận định tác phẩm kết hợp thành công chủ đề tình yêu và hoàn cảnh lịch sử đặc thù của Ba Lan. Số phận con người được đặt trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động. Những cảnh quay đầy ám ảnh của phim chỉ với hai màu đen - trắng cũng được các nhà phê bình đánh giá cao.

Ở buổi ra mắt, đạo diễn Pawlikowski cho biết tác phẩm được xây dựng từ chính các trải nghiệm của ông. Nhà làm phim Anh gốc Ba Lan sinh năm 1957, được mẹ dẫn sang phương Tây từ năm 14 tuổi. Pawlikowski thường mượn những bối cảnh lịch sử để kể câu chuyện về mối quan hệ thân mật giữa con người. Năm 2015, ông giành giải Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" với phim Ida.

"Girls of the Sun" là dự án tham vọng của đạo diễn Pháp - Eva Husson.

Sau Cold War, trang Indiewire đánh giá cao phim Girls of the Sun của nữ đạo diễn Eva Husson. Phim xoay quanh một nhóm phụ nữ ở Kurdistan (một tỉnh tự trị thuộc Iraq) cầm súng đứng lên giải phóng thị trấn quê hương khỏi những kẻ cực đoan. Tác phẩm có những cảnh chiến đấu ấn tượng và câu chuyện nhiều ý nghĩa, cổ vũ sự phản kháng của nữ giới.

Ngoài ra, các phim Yommedine, Leto và Ash is Purest White cũng được xem là ứng viên tiềm năng. Do đơn vị Ai Cập sản xuất, Yommedine là phim châu Phi duy nhất tranh giải Cành Cọ Vàng. Tác phẩm theo chân một người bị bệnh phong rời khỏi cộng đồng những người bệnh để tìm hiểu lý do anh bị đưa vào đây.

Nam diễn viên Teo Yoo đóng vai Viktor Tsoi - nghệ sĩ Nga gốc Triều Tiên có cuộc đời nhiều biến động - trong "Leto".

Leto là phim tiểu sử, kể về Viktor Tsoi (1962 - 1990), một nghệ sĩ Nga được xem là người tiên phong cho dòng nhạc rock ở nước này. Đạo diễn Kirill Serebrennikov (sinh năm 1960) được xem là "kẻ nổi loạn" của điện ảnh Nga bởi khắc họa xã hội nước này có phần u tối. Ngoài đời, Serebrennikov từng chỉ trích chính phủ Nga khi sáp nhập bán đảo Crimea. Do vướng vào một vụ án kinh tế, ông bị giam lỏng ở nhà riêng và không thể đến Cannes năm nay.

Ash is Purest White do Giả Chương Kha - nhà làm phim nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc - đạo diễn. Tác phẩm mượn chuyện tình - thù của một đôi nam nữ trong 17 năm để phản ánh sự đổi thay của xã hội Trung Quốc đầu thế kỷ 21.

Khác với giải Oscar - được chọn bởi hàng ngàn thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, giải Cành Cọ Vàng khó đoán hơn bởi được quyết định bởi ban giám khảo chỉ có chín người. Một tiêu chí quan trọng để chấm giải là lối thể hiện độc đáo, đột phá - phạm trù mà nhận định của các nhà chuyên môn thường không đồng thuận với nhau. Trong tuần sau, một số phim được trông đợi như Burning (đạo diễn Lee Chang Dong), Shoplifters (Hirokazu Kore-eda) và BlacKkKlansman (Spike Lee) sẽ ra mắt.

