'Dunkirk' ăn khách với phần đông khán giả trên 25 tuổi

'Dunkirk' - góc nhìn chiến tranh khác biệt của Nolan

Theo Box Office Mojo, Dunkirk đạt doanh thu cao nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua với 50,5 triệu USD. Số liệu của CinemaScore cho biết có đến 76% khán giả trên 25 tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ này của hai phim đứng đầu phòng vé gần đây là War for the Planet of the Apes và Spider-Man: Homecoming lần lượt là 63% và 43%.

Ngay cả American Sniper - phim chiến tranh ăn khách năm 2014 - cũng chỉ có 63% khán giả trên 25 tuổi. Chủ đề chiến tranh và nội dung nhiều hoài niệm được cho là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ cao của Dunkirk. Trang Box Office Mojo bất ngờ trước số liệu này và cho rằng doanh thu phim sẽ không bị sụt giảm nhiều trong những tuần tiếp theo.

* Trận chiến dữ dội trong "Dunkirk"

Dunkirk có kinh phí 100 triệu USD, do Christopher Nolan đạo diễn kiêm biên kịch. Phim tái hiện cuộc di tản của quân Đồng minh khỏi Dunkirk (Pháp) đầu Thế chiến thứ hai. Dàn diễn viên gồm có Fionn Whitehead, Harry Styles, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance và Tom Hardy. Phim được giới phê bình khen ngợi với 92% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes và điểm số 94/100 trên Metacritic (cao thứ hai trong năm).

Đứng thứ hai phòng vé là phim hài 18+ Girls Trip với sự tham gia của Jada Pinkett-Smith và Queen Latifah. Trong khi đó, bom tấn Spider-Man: Homecoming của Marvel xếp hạng ba với 22,1 triệu USD.

Phim mới về Người Nhện đạt 571 triệu USD toàn cầu.

Ngoài Bắc Mỹ, Dunkirk thu 55,4 triệu USD từ 46 thị trường, trong đó có 12,4 triệu USD ở Anh và 4,9 triệu USD ở Pháp. Gần 13% doanh thu ngoài Bắc Mỹ của phim đến từ các rạp IMAX. Theo đạo diễn Nolan, 80% cảnh được quay bằng máy IMAX để phục vụ việc trình chiếu ở những màn hình lớn hơn chuẩn thông thường.

Spider-Man: Homecoming thu 33,2 triệu USD từ các thị trường ngoài Bắc Mỹ để nâng doanh thu toàn cầu lên 571 triệu USD. Hiện tại, phim siêu anh hùng vẫn chưa xác định được ngày ra mắt chính thức tại Trung Quốc. Việc chiếu trễ ở thị trường tỷ dân có thể khiến tác phẩm mất một phần doanh thu đáng kể bởi tình trạng phát tán phim không bản quyền.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Dunkirk - Warner Bros. - 50,5 triệu USD

2. Girls Trip - Universal - 30,3 triệu USD

3. Spider-Man: Homecoming - Sony - 22 triệu USD

4. War for the Planet of the Apes - Fox - 20,4 triệu USD

5. Valerian and the City of a Thousand Planets - STX Entertainment - 17 triệu USD

6. Despicable Me 3 - Universal - 12,7 triệu USD

7. Baby Driver - Sony - 6 triệu USD

8. The Big Sick - Lionsgate - 5 triệu USD

9. Wonder Woman - Warner Bros. - 4,6 triệu USD

10. Wish Upon - Broad Green Pictures - 2,4 triệu USD

Ân Nguyễn