'Doraemon' tái ngộ khán giả Việt dịp Tết thiếu nhi

Độc giả Việt thăm mộ 'cha đẻ Doraemon' gây xúc động / Những điều thú vị về mèo máy Doraemon

Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khán giả nhỏ tuổi có dịp tái ngộ chú mèo máy Doraemon qua chuyến phiêu lưu mới mang tên Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng. Phim đã được chiếu tại Nhật Bản từ tháng 3 và thu về 53 triệu USD, con số cao nhất trong số 38 tập phim điện ảnh về mèo máy từng ra mắt khán giả.

Trailer phim 'Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng'

Phim xoay quanh chuyến phiêu lưu mới của Nobita tới hòn đảo kho báu. Tại đây, cả nhóm bạn của Nobita bị cướp biển tấn công và bắt cóc Shizuka. Những người còn lại tình cờ gặp Flock - một cậu bé vừa trốn thoát khỏi tàu hải tặc - và biết được bí mật quan trọng của hòn đảo kho báu.

Nhóm năm người bạn quen thuộc của loạt phim hoạt hình "Doraemon".

Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng do nhà văn Kawamura Genki làm biên kịch, dựa trên tác phẩm Đảo giấu vàng của Robert Louis Stevenson. Genki Kawamura là nhà sản xuất của tác phẩm nổi tiếng Your Name, phát hành năm ngoái. Hoạt hình Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng được Kazuaki Imaia đạo diễn.

Phim ra rạp tại Việt Nam từ ngày 25/5.

Thùy Liên