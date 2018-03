Đời thăng trầm của James Bond già nhất màn bạc

Diễn viên 'James Bond' qua đời vì ung thư / Nhan sắc 'quả bom sex' Monica Bellucci trên màn ảnh

Ngày 23/5, gia đình Roger Moore thông báo tài tử qua đời trên tài khoản Twitter của ông. Phút cuối đời, diễn viên 89 tuổi được ở cạnh những người thân thiết. Nhiều tờ báo lớn Âu Mỹ đưa tin và bày tỏ sự thương tiếc cho diễn viên gạo cội - người gắn liền với vai diễn James Bond ở thập niên 1970 và 1980.

Roger Moore sinh năm 1927 ở Stockwell, London (Anh). Ông học hai học kỳ ở Học viện Hoàng gia Nghệ thuật Kịch nghệ trước khi bỏ ngang để theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Ở tuổi 17, ông đóng vai quần chúng trong Caesar and Cleopatra và được gặp thần tượng - diễn viên Stewart Granger. Đam mê của Moore tạm thời bị cắt ngang khi ông nhập ngũ từ năm 1946, có hàm Đại úy và quản lý một kho quân sự ở Tây Đức. Tài tử bắt đầu gây tiếng vang từ thập niên 50 khi cộng tác với các hãng phim MGM và Warner Bros.

* Câu thoại hài hước của Roger Moore trong vai 007

Câu thoại hài hước của Roger Moore trong vai 007 Về diễn xuất, Roger Moore từng khiêm tốn tự nhận không có khả năng biến hóa tốt. Ông nói trên tờ Telegraph: “Vai James Bond của tôi chẳng khác gì trong loạt phim The Persuaders hay The Saint cả”. Moore không thích phương pháp method-acting (thật sự nghĩ mình là nhân vật, cả khi không diễn) hay việc phải ép cân cho vai diễn.

Thay vào đó, tài tử khẳng định ông chỉ là chính mình trên màn ảnh, biến vai diễn theo phong cách của mình thay vì ngược lại. Ngay cả khi tham gia Maverick (một loạt phim của Mỹ với chủ đề Viễn Tây), ông cũng giữ chất giọng và điệu bộ kiểu Anh, đi kèm lời giải thích rằng nhân vật đã ở nước ngoài nhiều năm. The Man Who Haunted Himself (1970) là phim hiếm hoi mà Roger Moore bộc lộ khả năng diễn xuất đa dạng khi hóa thân thành người đàn ông phát hiện ra có một kẻ giống hệt đang hủy hoại cuộc sống của anh ta.

Trong The Saint (1962-1969), tài tử thủ vai tên trộm quý ông kiểu Anh, chuyên cướp của kẻ xấu. Từ vai diễn này, Moore định hình lối diễn đặc trưng với những cái bĩu môi và tạo dáng kỳ quặc - phong cách được từ Guardian nhận định là có thể bắt đầu từ quãng thời gian ông làm người mẫu nam trong thập niên 50.

* Guardian tổng kết sự nghiệp Roger Moore

Tờ Guardian tổng kết sự nghiệp Roger Moore Sau đó, loạt phim The Persuaders (1971-1972) của Moore được cả nước Anh yêu mến. Vai diễn của ông là một nhà quý tộc phối hợp với một triệu phú để phá những vụ án mà cảnh sát bó tay. Hình tượng hài hước, đôi khi có phần đỏm dáng của tài tử trong phim này khắc sâu vào tâm trí mọi người, đến nỗi có những ý kiến trái chiều khi ông được giao vai James Bond trong Live and Let Die (1973). Cây bút Peter Bradshaw của Guardian nhận xét: “Roger Moore giống như phiên bản châm biếm của Sean Connery và George Lazenby (hai diễn viên đóng vai Bond trước đó)”.

Ở lần đầu thủ vai 007, Moore chỉ là cái tên “chữa cháy” sau khi các nhà sản xuất không mời được Sean Connery tái xuất. Trong cuốn hồi ký My Word Is My Bond (2008), Moore chia sẻ việc phải cắt tóc và giảm cân để nhập vai - một quyết định khiến ông không hài lòng. Mặc dù vậy, tài tử vẫn gắn bó với nhân vật đến 12 năm và các phim của ông đều sinh lời ở phòng vé, bao gồm Live and Let Die, The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) và A View to a Kill (1985).

* Roger Moore lao khỏi máy bay trong "Moonraker"

Roger Moore lao khỏi máy bay trong Moonraker

Hình tượng điệp viên do Roger Moore thể hiện khác hẳn các diễn viên trước và sau ông. Sean Connery mang nét hào hoa cổ điển, Pierce Brosnan là sự chuyển mình sang phong cách hành động hiện đại, còn Daniel Craig là một cỗ máy giết chóc bị tổn thương. Trong khi đó, nhân vật của Moore nêu bật sự tao nhã theo kiểu một tay chơi quý tộc người Anh. Tài tử không có những cảnh chiến đấu khốc liệt - đôi khi còn bị chê chậm chạp, nhưng gây ấn tượng bởi sự hài hước. Peter Bradshaw nhận định: “Khán giả sợ hãi và ngưỡng mộ James Bond của Connery, Brosnan và Craig. Nhưng họ yêu Bond của Roger Moore”.

Để phản ánh sự phát triển của công nghệ trong thập niên 1970 và 1980, các biên kịch cho James Bond của Moore nhiều thiết bị quái đản, luôn được dùng đúng lúc để lật ngược thế cờ. Ngoài ra, các phim thời này diễn ra ở nhiều bối cảnh kỳ lạ như một căn cứ dưới nước (trong The Spy Who Loved Me) và ngoài không gian (Moonraker). Những câu chuyện có phần khó tin này vô tình lại phù hợp với lối diễn giễu nhại, châm biếm của Roger Moore. Cây bút A. O. Scott viết trên tờ New York Times: “Ông ấy biết rõ những trò đấy ngớ ngẩn thế nào, nhưng thực hiện chúng một cách nhiệt thành”.

* Roger Moore hào hoa cả trong các pha hành động

Roger Moore hào hoa cả trong các pha hành động Moore nói trên tờ Herald: “Daniel Craig trông như một tay sát thủ, còn tôi là một tình nhân già”. Câu nói này gần như tóm tắt phong cách 007 của ông. Trên thực tế, Moore trở thành Bond già nhất trên màn ảnh khi tham gia A View to A Kill ở tuổi 58.

Sau phim này, tài tử rời xa màn ảnh năm năm. Trong thập niên 1990 và 2000, ông tham gia vài tác phẩm như My Riviera, Bed & Breakfast, The Quest và Boat Trip nhưng không gây tiếng vang. Trong Boat Trip (2002) - phim bị giới chuyên môn chê bai, nhân vật đồng tính của Moore được nhà phê bình gạo cội Roger Ebert xem là điểm sáng duy nhất. Vai diễn cuối cùng của ông là trong phim A Princess for Christmas năm 2011.

Đời tư của Moore đào hoa như chính chàng điệp viên 007.

Ông kết hôn bốn lần, lần đầu tiên khi 18 tuổi và lần cuối cùng khi đã 75 tuổi. Người vợ đầu của tài tử là một sinh viên kịch nghệ, sống cùng ông bảy năm. Họ chia tay vì mâu thuẫn tiền bạc, cũng như do bà không tin tưởng vào khả năng thăng tiến của Moore lúc đó.

Roger Moore và người vợ thứ ba - Luisa Mattioli - khi còn mặn nồng.

Những cuộc tình sau đó của Moore khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, như vụ ngoại tình với minh tinh Luisa Mattioli trong lúc còn chung sống với người vợ thứ hai (lớn hơn ông 12 tuổi) - ca sĩ Dorothy Squires. Theo tờ Telegraph, bà Squires từng đập đàn guitar vào đầu tài tử trong cơn nóng giận, đồng thời theo đuổi các vụ kiện trong nhiều năm sau khi chia tay. Mặc dù vậy, chính Moore là người trả chi phí điều trị bệnh ung thư cho bà trong những năm cuối đời.

Đám cưới của Moore và Mattioli diễn ra vào năm 1969 ở Westminter, London (Anh), khi ông đã là siêu sao điện ảnh. Hơn 600 người tụ tập bên ngoài gian phòng, nhiều phụ nữ còn hô vang tên tài tử. Bộ đôi có với nhau ba người con trước khi chia tay năm 1996. Ông trả vợ 10 triệu bảng trong vụ ly hôn, đồng thời chia sẻ trên tờ London Evening Standard rằng “không muốn tranh cãi vì sợ các con tổn thương”. Các con của Moore không nói chuyện với ông một thời gian, nhưng sau đó hòa giải với ông.

Roger Moore nhận tước Hiệp sĩ.

Người vợ cuối cùng của ông - Kristina Tholstrup - vốn là bạn thân của người vợ thứ ba - Mattioli. Trong cuốn hồi ký Nothing Lasts Forever, bà Mattioli nói bị bạn thân phản bội. Tài tử kết hôn với bà Tholstrup năm 2002 và dành nhiều tình cảm cho bà. Ông bày tỏ trên tờ London Evening Standard: “Tôi yêu bà ấy vì sự trầm lặng, bình tĩnh, đằm thắm, và sắp xếp cuộc sống có tổ chức. Khi chúng tôi di chuyển, bà ấy xếp đồ đạc. Kristina sắp xếp mọi thứ cho tôi”.

Di sản của Roger Moore không chỉ có các tác phẩm điện ảnh, mà còn cả tấm lòng nhân ái. Ông trở thành đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc vào năm 1991 bởi ngưỡng mộ các hoạt động của người bạn thân - huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn. Thành tích từ thiện khiến ông được phong tước Hiệp sĩ vào năm 2003. Trên tờ Guardian, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi thấy tước hiệp sĩ có ý nghĩa hơn, bởi nó được trao do công việc từ thiện chứ không phải do diễn xuất. Tôi rất vinh dự".

