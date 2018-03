Doanh thu 'Coco' tuần hai ở Trung Quốc gấp đôi tuần đầu

Phim ngắn chiếu kèm 'Coco' khiến fan bất bình / 'Coco' đứng đầu phòng vé ở Mỹ và Trung Quốc

Trong cuối tuần thứ hai, Coco thu 44,2 triệu USD ở Trung Quốc, cao gấp đôi tuần đầu (18,7 triệu USD). Thành tích này được quy cho hiệu ứng truyền miệng tích cực về tác phẩm, khiến những khán giả lúc đầu không quan tâm đến phim đổ xô đi xem.

Cây bút Rob Cain của tạp chí Forbes gọi kết quả là "ngoạn mục". Anh viết: "Không ai ở Disney đoán trước điều này. Tôi đã nói chuyện với nhiều người ở mảng hoạt hình của Disney về tham vọng của họ ở Trung Quốc và chẳng ai nhắc đến Coco. Hoạt hình của Pixar chưa từng ăn khách ở đây. Ngoài ra, họ không nghĩ rằng một câu chuyện về cậu bé Mexico du hành vào cõi chết có thể thuyết phục được các nhà kiểm duyệt Trung Quốc - vốn thường hay cấm các phim liên quan đến tà ma, linh hồn".

* Hoạt hình "Coco" được yêu thích vì câu chuyện xúc động

Coco (Coco)

Ở Mỹ, Coco thu 26 triệu USD trong tuần hai, vượt qua Justice League (16 triệu USD) và Wonder (12 triệu USD). So với tuần đầu, tác phẩm sụt giảm 48% doanh thu, thấp hơn một chút so với Moana - bom tấn hoạt hình của Disney cuối năm ngoái. Hiện tại, tổng doanh thu của phim là 279 triệu USD. Với Coco, Disney sử dụng chiến lược phát hành rải rác chứ không ra mắt cùng lúc. Tác phẩm chiếu ở Mexico từ tháng 10, ở Mỹ và Trung Quốc từ tháng 11, còn khán giả Australia, Anh, Nhật, Brazil và Hàn Quốc phải chờ đến sau Giáng sinh mới có thể xem phim.

Coco là dự án hoạt hình mới của Pixar, xoay quanh một cậu bé người Mexico yêu âm nhạc dù bị gia đình cấm đoán. Bởi lấy trộm một cây đàn trong lăng mộ, cậu bị đưa đến thế giới người chết và dần phát hiện những bí mật gia đình. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với 96% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, đồng thời là ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar "Phim hoạt hình xuất sắc" năm 2018.

"Coco" được khán giả đón nhận.

Tuần qua, Justice League thu 35,7 triệu USD từ các thị trường ngoài Bắc Mỹ. Sau ba tuần công chiếu, phim siêu anh hùng của DC đạt doanh thu 567 triệu USD toàn cầu, bao gồm 197 triệu USD ở Mỹ và 370 triệu USD ở các thị trường còn lại. Cây bút Scott Mendelson của Forbes đánh giá đây là kết quả thất vọng và cho rằng phim khó đạt 700 triệu USD. Ngay cả khi đạt mốc này, Justice League cũng chỉ có doanh thu chưa bằng một nửa The Avengers (trên 1,5 tỷ USD) - bom tấn của hãng đối thủ Marvel.

Ân Nguyễn