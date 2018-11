Doãn Quốc Đam: 'Tôi quan sát gái bán hoa để phục vụ vai diễn'

'Quỳnh Búp Bê', 'Hậu duệ mặt trời' và series gây chú ý ở tháng 9 / Tập mới 'Quỳnh Búp Bê' hé lộ góc khuất nhân vật

- Vai Cảnh - bảo kê cave - của anh trong "Quỳnh Búp Bê" nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Theo anh, điều gì khiến vai này gây chú ý?

- Tôi thấy vui và không nghĩ mọi người sẽ chú ý đến mình. Một lượng khán giả trẻ thích vẻ điển trai, tính cách lạnh lùng của Cảnh. Ở ngoài tôi không được đẹp như khán giả nhận xét. Trên phim, ê-kíp sản xuất luôn muốn diễn viên có khuôn hình hài hòa, đẹp nhất nên phụ thuộc nhiều vào hiệu ứng, góc quay. Tuy vậy, tôi muốn người xem phản hồi về diễn xuất hơn là ngoại hình.

Ở khía cạnh khác, bộ phận khán giả lại thích bề sâu của vai diễn. Cảnh cục tính, sống theo nguyên tắc, mệnh lệnh, đánh đập phụ nữ nhưng không hoàn toàn tha hóa, biến chất. Ở nhân vật vẫn còn lòng tốt, tình thương và tính người. Trong tập tám của phim, nếu tinh ý, khán giả sẽ hiểu lý do Cảnh tát Quỳnh (Phương Oanh). Cái tát đó muốn đánh thức lương tri, thiên chức làm mẹ trong Quỳnh - gái làng chơi - khi cô ruồng rẫy con.

Diễn viên Doãn Quốc Đam.

- Anh nhận phản hồi thế nào khi nhân vật có nhiều cảnh bạo hành phụ nữ?

- Gia đình không phản ứng với vai diễn của tôi. Bố không ủng hộ tôi theo nghề diễn nên ít theo dõi. Mỗi lần tôi hỏi, bố đều trả lời không xem phim. Mẹ hiểu đặc thù công việc của tôi nên không thắc mắc.

Phản ứng nhiều nhất mà tôi nhận được là từ khán giả. Một hôm tôi đi trên đường, có bác trung tuổi nhận ra, rồi bảo "Mày cứ liệu hồn, không có tao giết mày". Mới nghe tôi hơi bực nhưng dần quen và vui vì vai diễn tạo được hiệu ứng. Ngoài ra, tôi bị bộ phận khán giả bình luận ác ý, xúc phạm vì những lý do không liên quan đến phim. Đó là nhiều bạn trẻ không thấy tôi xác nhận lời mời kết bạn trên trang cá nhân, họ quay ra mắng, chửi. Thậm chí, người yêu của một fan nữ gửi tin nhắn xúc phạm danh dự tôi vì bạn gái anh ấy "phát cuồng" nhân vật Cảnh.

- Anh đã chuẩn bị những gì cho vai diễn?

- Đây là vai diễn có sức nặng nhưng không khó khăn để thực hiện. Tôi chỉ gặp khó khăn khi đạo diễn yêu cầu mắt nhân vật Cảnh luôn nhìn thẳng, tạo vẻ lạnh lùng, vô cảm. Hồi cấp ba, tôi từng học nhảy Hip hop nên có lợi thế khi đóng cảnh nhào lộn. Tuy vậy, trên phim trường, tôi khó tránh chấn thương. Cụ thể ở cảnh chạy trên đường ray tàu, tôi bị ngã và rách đầu gối.

Ngoài ra, tôi có bạn xã hội làm bảo kê, chuyên dẫn gái bán hoa cho khách. Có lần, tôi tình cờ gặp và ngồi ăn với họ. Tôi quan sát cách hai cô gái làng chơi nói chuyện, sử dụng điện thoại, facebook để câu kéo khách và giao tiếp, cử chỉ của người "điều hàng". Thậm chí, tôi từng đi hát karaoke "tay vịn" để xem cách những cô gái tiếp khách ra sao. Những điều này giúp ích cho tôi rất nhiều khi vào vai Cảnh.

Quốc Đam (trái) và Thu Quỳnh (phải) trong "Quỳnh búp bê".

- Cảnh quay nào gây khó khăn cho anh?

- Tôi phải thực hiện nhiều lần phân đoạn diễn với bé gái - con nhân vật Quỳnh trong phim. Cảnh quay cần em bé khóc nhưng bé nằm chơi, không khóc, khiến cả đoàn phải đợi rất lâu. Hễ được bế lên, cô bé lại cười. Phải đến khi tất cả im lặng để em bé nằm một mình trong phòng thì bé mới khóc to. Lúc thực hiện lần cuối cảnh quay, đứa trẻ khóc to, tôi rất xót. Trong cảnh giằng co với nhân vật Quỳnh, tôi sợ trượt tay, không giữ được em bé.

- Cảnh diễn nào đọng lại trong anh nhiều cảm xúc?

- Tôi xúc động khi xem lại phân cảnh ở tập bảy. Đó là cuộc trò chuyện giữa Cảnh với đàn em trước khi chia ca về quê ăn Tết. Biết mẹ của cậu em bị ốm, Cảnh đổi ca để ở lại, túc trực tại xóm trọ của gái làng chơi. Trước khi đàn em về quê, Cảnh còn đưa tiền, làm quà biếu người già. Cảnh diễn hé mở nội tâm nhân vật. Vợ Cảnh bỏ theo trai, con chết đuối nên anh không còn quê để về. Ngoài vẻ lạnh lùng, người xem còn thấy anh biết nghĩ cho đàn em, có lòng trắc ẩn. Qua đó, khán giả sẽ thấy một phần hoàn cảnh, góc khuất trong cuộc sống của những người hành nghề bảo kê. Sau tất cả, họ cũng muốn kiếm tiền, chăm lo gia đình.

* Quốc Đam trong "Quỳnh búp bê"

Doãn Quốc Đam trong "Quỳnh búp bê"

- Đóng nhiều phim truyền hình nhưng đến "Quỳnh búp bê", "Người phán xử" vai diễn của anh mới tạo được hiệu ứng. Anh nói sao?

- Tôi thấy vui khi sau sáu năm vào nghề, tôi đã để lại dấu ấn cho khán giả - điều mà bất kỳ diễn viên nào cũng mong ước. Phim giúp tôi đến gần công chúng hơn và nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Với tôi, vai Trần Tú trong Người phán xử và Cảnh của Quỳnh búp bê đã đặt dấu mốc khá lớn trong sự nghiệp. Thành công từ vai diễn giúp nhiều đạo diễn chưa từng hợp tác tìm đến mình. Hơn nữa, tôi có nhiều cơ hội thử sức ở những dạng vai khác nhau, làm mới bản thân.

- Được giao nhiều vai mang tính cách lạnh lùng, cộc cằn, ngoài đời, anh là người như thế nào?

- Tính cách của tôi đối lập hoàn toàn những gì khán giả thấy trên phim. Tôi bối rối, nhút nhát trước người lạ và thích trêu đùa bạn bè. Nhiều người nhận xét tôi hướng nội bởi có lúc tôi sống thu mình, hạn chế giao tiếp. Tôi thích điều chân thật, mộc mạc, không phô trương. Cả nể trong quan hệ bạn bè là điểm yếu của tôi. Sau vài chuyện không vui, tôi dè chừng hơn với những cuộc gặp gỡ và bị người xung quanh nhận xét là khó chơi.

Ngoài ra, tôi không thích chia sẻ chuyện gia đình với nhiều người. Tôi muốn khán giả quan tâm càng nhiều về vai diễn, công sức của mình trên phim và biết về đời tư càng ít càng tốt.

- Dự định tiếp theo của anh là gì?

- Sau Quỳnh búp bê, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Tôi nghĩ nếu liên tục xuất hiện trong các dự án phim ảnh, chất lượng vai diễn bị ảnh hưởng. Tôi đang tìm cơ hội thử sức phim điện ảnh, làm những điều mới mẻ. Nếu có lời mời và kịch bản phù hợp, tôi sẽ tham gia.

Doãn Quốc Đam sinh năm 1988 tại Thái Nguyên. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ngoài Quỳnh búp bê, nam diễn viên từng góp mặt trong Bản di chúc bí ẩn, Giọt nước rơi, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lặng yên dưới vực sâu...

Trọng Trường