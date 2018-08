Đoạn phim giới thiệu quỷ Valak gây tranh cãi vì ghê rợn

Ác quỷ của 'The Conjuring 2' tái xuất / Chân dung nữ diễn viên đóng vai ma trong 'The Conjuring 2'

Đoạn phim bắt đầu với cảnh biểu tượng âm thanh trên điện thoại được điều chỉnh tăng rồi giảm âm lượng. Ở giây thứ tư, Valak xuất hiện và gào thét. Trên Youtube, video này là một đoạn phim quảng cáo (Youtube Ad), tức xuất hiện ngẫu nhiên trước nhiều video có nội dung khác. Với thời lượng sáu giây và nội dung kinh dị xuất hiện đột ngột, nhiều người bị bất ngờ và không tránh kịp việc xem hình ảnh ghê rợn.

Cảnh đầu video quảng cáo trước khi ác quỷ xuất hiện.

Theo Variety, sau một số phản hồi, Youtube thừa nhận đoạn quảng cáo này vi phạm các nguyên tắc của họ về nội dung gây sốc. Từ ngày 14/8, đoạn phim bị gỡ khỏi mục video quảng cáo Youtube nhưng vẫn được đăng tải trên trang này như một video bình thường. Như vậy, người dùng được lựa chọn có xem nó hay không chứ không vô tình xem phải như trước.

* Trailer phim "The Nun"

Cách đây hai ngày, trên Twitter, một tài khoản có tên apple đưa thông điệp cảnh báo: "Nếu bạn thấy một quảng cáo trên Youtube có dấu hiệu biểu tượng loa trên điện thoại, đó là một màn jumpscare (gây sợ hãi bằng cách chèn tiếng động hoặc âm thanh đột ngột) để quảng bá phim The Nun. Nếu bạn có chứng lo âu hay ghét jumpscare, tôi khuyên bạn nên nhìn đi chỗ khác hoặc giảm âm thanh". Thông điệp này nhận được hơn 147.000 lượt thích và 135.000 bình luận. Nhiều người khác cho biết sợ hãi khi xem đoạn phim này.

The Nun nằm trong "vũ trụ kinh dị The Conjuring", có nội dung kết nối với các phim The Conjuring, Annabelle: Creation... Câu chuyện kể về quá khứ của Valak - ác ma đội lốt bà sơ trong The Conjuring 2. Sau vụ tự sát của một sơ ở Romania, tòa thánh Vatican cử một nữ tu trẻ (Taissa Farmiga đóng) và một thầy tu (Demián Bichir đóng) đến điều tra. Họ phát hiện bí mật khủng khiếp và phải chiến đấu với thế lực hắc ám mang hình hài bà sơ (Bonnie Aarons đóng).

Ân Nguyễn