Đô vật triệu đô Dwayne Johnson lần đầu làm siêu nhân phản diện

Hãng DC Entertainment công bố trên Deadline họ vừa đạt thỏa thuận mới với The Rock. Theo đó, tài tử triệu đô nhận lời đóng vai siêu anh hùng hắc ám - Black Adam - trong hai phim màn ảnh rộng là Shazam (2019) và một tác phẩm làm riêng về nhân vật phản diện này.

Tài tử The Rock.

Shazam là tác phẩm thứ tám thuộc vũ trụ phim siêu anh hùng DC Comic (DCEU), dự kiến ra mắt năm 2019. Cốt truyện xoay quanh người hùng Shazam (biệt danh khác là Captain Marvel), tên thật là Billy Batson, có khả năng biến thành siêu anh hùng sau khi hô “Shazam!”. Nhà sản xuất chưa tìm được người đóng vai này nhưng đã chốt vai kẻ đối đầu với anh ta của Dwayne Johnson.

Ở truyện tranh gốc, Black Adam là kẻ thù truyền kiếp của siêu nhân Shazam. The Rock đặc biệt hứng thú với Black Adam và cho rằng nhân vật này có nguồn gốc thú vị và hấp dẫn hơn cả người hùng Shazam.

Tạo hình nhân vật Black Adam trong truyện tranh gốc.

Trong khi đó, dự án phim riêng về nhân vật Black Adam của Dwayne Johnson vẫn chưa công bố đạo diễn, biên kịch và ngày dự kiến ra mắt. Tuy nhiên, hãng DC Entertainment tin rằng độ nổi tiếng của tài tử Fast & Furious sẽ giúp tác phẩm thắng thế ở phòng vé.

Trước khi làm kẻ phản diện trong phim DC Comics, The Rock dự kiến tái ngộ khán giả trong ba phim ra rạp năm nay - Baywatch, Jumanji và The Fate of the Furious.

