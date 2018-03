Disney mua Fox - thương vụ khuynh đảo Hollywood

Ngô Thanh Vân: 'Ngoại ngữ là rào cản lớn khi đóng Star Wars' / Người mẫu Việt tạo dáng bên mô hình nhân vật 'Star Wars'

Ngày 14/12, đại diện công ty Walt Disney cho biết đã đạt thỏa thuận mua lại phần lớn cổ phiếu của 21st Century Fox với giá 52,4 tỷ USD. Cây bút Brooks Barnes của New York Times nhận xét thương vụ này sẽ khiến Disney trở thành công ty có tầm vóc to lớn mà Hollywood chưa từng thấy trước đây. Steve Zeitchik của Washington Post nói vụ sáp nhập gây chấn động thế giới giải trí và truyền thông, tái cơ cấu sự cân bằng về quyền lực trong ngành công nghiệp này. Chuyên gia Steven Cahall của RBC Capital Markets viết: "Disney từ một người khổng lồ đầy quyền lực biến thành một siêu khổng lồ đầy quyền lực".

* "Star Wars: The Last Jedi" - bom tấn vừa ra mắt của Disney

Minh tinh quá cố xuất hiện cảm động trong trailer 'Star Wars 8'

Các báo Âu Mỹ cho rằng lý do chính để Disney mua Fox là tham vọng phát triển trong mảng truyền hình, nhất là phát hành trực tuyến. Disney - đơn vị nắm giữ các đài ABC và ESPN - hy vọng nền tảng của Fox sẽ hỗ trợ cho kế hoạch phát triển hai dịch vụ trực tuyến của họ. Tờ New York Times nhận định: "Vào tháng 9, khi Bob Iger - CEO của Disney - khẳng định sẽ phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực trực tuyến, nhiều người ở Hollywood xem đó là phát biểu 'đao to búa lớn'. Giờ thì họ đã nghĩ khác. Disney giờ có sức mạnh để thách thức Netflix, Apple, Amazon, Google và Facebook".

Hãng đã thâu tóm đơn vị truyền hình của Fox, hiện có đến 36 series đang sản xuất, bao gồm nhiều series ăn khách như The Simpsons, Homeland, This Is Us và Modern Family. Công ty còn lấy được các kênh FX và National Geographic, cùng 22 kênh truyền hình cáp của Fox liên quan đến thể thao. Disney cũng có được 30% cổ phần của Fox trong Hulu - đơn vị phát hành phim trực tuyến đang phát triển mạnh gần đây.

Ông Bob Iger - CEO của Disney.

Về mặt điện ảnh, các thương hiệu của hãng Fox cũng rơi vào tay Disney, trong đó có series X-Men, Avatar, Deapool, Ice Age, Planet of the Apes và bản quyền các phim Star Wars đầu tiên. Nhiều fan của Marvel bày tỏ sự háo hức trước thông tin này, bởi các dị nhân X-Men có thể sẽ gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Thương hiệu điện ảnh này vốn dựa trên truyện tranh Marvel, nhưng được bán cho hãng Fox để làm phim từ nhiều năm trước.

Kênh thời sự Fox News không nằm trong thương vụ và được Rupert Murdoch - ông chủ của Fox - thông báo sẽ được chuyển sang một công ty mới. Theo CNN, việc này rất được Tổng thống Donald Trump quan tâm khi ông và Murdoch trao đổi về thương vụ. Ông Murdoch cũng giữ lại công ty báo chí News Corporation, vốn sở hữu tờ Wall Street Journal.

Trùm truyền thông Murdoch.

Theo tờ New York Times, vụ sáp nhập được lên ý tưởng từ mùa hè, khi Bob Iger và Rupert Murdoch gặp mặt và bàn về cách công nghệ đang ảnh hưởng mạnh đến truyền thông. Bob Iger cho biết: "Tôi bất ngờ khi ông Murdoch để ngỏ khả năng sáp nhập. Ông ấy gọi tôi vài lần hồi tháng 8 để bàn chuyện này nghiêm túc hơn". Theo suy đoán của nhiều báo, Lachlan Murdoch - chủ tịch điều hành của Fox, con trai của Rupert Murdoch - sẽ giữ một vị trí quan trọng ở Disney.

Dù vậy, vụ mua bán vẫn cần được giới chức chấp thuận, có thể mất ít nhất một năm mới hoàn tất. Bộ Tư pháp Mỹ sẽ xem xét liệu công ty mới có thống trị thị trường hay không, có dùng quyền lực để buộc các đối tác trả tiền cao hơn cho các nội dung do Disney và Fox sản xuất hay không.

Ân Nguyễn