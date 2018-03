Disney bỏ lệnh cấm phóng viên sau khi bị nhiều báo tẩy chay

'Rotten Tomatoes' - nỗi ám ảnh mới của Hollywood / Các báo Mỹ tẩy chay Disney vì cấm cửa phóng viên

Ngày 7/11, tờ Variety dẫn lời đại diện Disney: "Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận tích cực với ban lãnh đạo ở Los Angeles Times. Kết quả là chúng tôi đồng ý cho nhà phê bình phim của họ dự các buổi ra mắt".

Thông báo của Disney được báo giới Âu Mỹ xem là động thái xuống nước sau khi bị nhiều báo và hiệp hội phê bình tẩy chay. Ngày 3/11, tờ Los Angeles Times đăng một thông báo ngắn, trình bày việc hãng Disney cấm phóng viên báo này dự các buổi ra mắt phim. Mâu thuẫn giữa hai đơn vị bắt nguồn từ một bài báo gần đây trên Los Angeles Times chỉ trích các hoạt động kinh doanh của Disney ở Anaheim (California, Mỹ).

Việc hãng Disney cấm phóng viên bị nhiều nhà phê bình và nhà báo chỉ trích. Các tờ A.V. Club và Flavorwire tuyên bố không tham dự các buổi ra mắt phim của Disney. Sau đó, tờ New York Times, các hiệp hội phê bình của Los Angeles, New York, Boston và Toronto cùng Hội Phê bình Quốc gia của Mỹ cũng hưởng ứng.

Theo tờ Variety, cuộc tẩy chay của giới phê bình có thể gây hậu quả nặng cho Disney trong mùa giải thưởng. Nhiều phim của hãng này như Beauty and the Beast, Guardians of the Galaxy vol.2, Cars 3, Coco và Star Wars: The Last Jedi được xem là ứng viên cho nhiều hạng mục khác nhau trong các giải điện ảnh sắp tới.

Disney là công ty giải trí hàng đầu ở Hollywood, nắm giữ nhiều xưởng phim nổi tiếng như Pixar, Marvel Studios (thực hiện Vũ trụ Điện ảnh Marvel) và Lucasfilm (thực hiện loạt phim Star Wars). Ngày 29/10, đơn vị thông báo doanh thu vượt bốn tỷ USD trong năm 2017, trở thành hãng phim duy nhất cán mốc này 5 năm liên tiếp.

Thông thường, trước ngày ra mắt các phim Hollywood, nhà phát hành tổ chức một buổi chiếu dành cho báo chí. Các nhà phê bình sẽ tham gia sự kiện này, sau đó viết bài bình phim trên báo. Những năm gần đây, ý kiến phê bình được cho là có ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của một tác phẩm. Tờ Hollywood Reporter dẫn kết quả của một nghiên cứu cho thấy điểm số trên Rotten Tomatoes - trang web tập hợp các bài phê bình - tác động lên quyết định đến rạp của khán giả.

