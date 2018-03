Điệp viên Q trong 'James Bond' ngoài đời là nữ giới

Đạo diễn Steven Spielberg hai lần bị 'cấm cửa' làm phim về 007 / Vì sao điệp viên 007 không bao giờ là nữ giới

Alex Younger, giám đốc Cục tình báo Anh (MI6), chia sẻ trong một thông báo tuyển nhân viên trên The Guardian: "Tôi xin được thông báo rằng điệp viên công nghệ của loạt phim về James Bond - Q - ngoài đời là nữ giới. Và Q mong có thêm đồng nghiệp nữ".

Tài tử Ben Whishaw trong vai Q ở hai tập phim mới nhất về Bond.

Ông Alex Younger phàn nàn rằng loạt phim James Bond trước nay khiến công chúng mặc định cho rằng nhân viên ở cơ quan MI6 thường rất sành điệu hoặc học vấn phải rất cao - như phải tốt nghiệp từ Đại học Oxford. "Tôi muốn nói rằng nhân viên MI6 có xuất thân đa dạng và ngày càng có nhiều người là nữ giới hơn", ông Alex bày tỏ. Theo cục trưởng Cục tình báo Anh, việc ưu tiên tuyển người là nữ giới để dẹp bỏ định kiến.

Q vốn là nhân vật hư cấu chỉ có trong loạt phim Điệp viên 007. Ở tiểu thuyết gốc của nhà văn Ian Fleming, nhân vật này không tồn tại. Giống như M, Q là mật danh để chỉ chức vụ chứ không phải tên thật của nhân vật. Q là chữ cái chỉ người đứng đầu Phòng Q (Nghiên cứu và Phát triển) bên trong cơ quan tình báo Anh.

Q xuất hiện ở 21 so với tổng số 24 tập phim về James Bond của hãng Eon Productions - trừ ba tập Live and Let Die, Casino Royale và Quantum of Solace. Trong mọi phim về Bond, Q là người chịu trách nhiệm phát triển những vũ khí tối tân và sành điệu, hỗ trợ James Bond chiến thắng địch thủ ở những tình huống hiểm nghèo nhất.

Ở hai phim mới nhất là Skyfall và Spectre, Q do tài tử Ben Whishaw hóa thân. Nam diễn viên công khai sống cùng bạn đời đồng tính từ hồi 2012.

Vũ Văn Việt