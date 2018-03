Diễn viên tinh tinh của 'Tarzan' qua đời

Hôm 28/12, nhiều lời chia buồn được gửi đến khu bảo tồn động vật linh trưởng Florida sau khi có tin về cái chết của Cheetah. Khu bảo tồn khẳng định, đây chính là chú tinh tinh đã tỏa sáng trong các tập của bộ phim Tarzan những năm 30 thế kỷ trước.

Johnny Weissmuller và Maureen cầm tay Cheetah trong tập phim 'Tarzan and his mate'. Ảnh: MovieWeb.

Người dân một số nước cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến Cheetah trên trang web của khu bảo tồn. Thomas đến từ Anh viết: "Tôi xem Tarzan và Cheetah từ khi còn nhỏ. Cầu chúa phù hộ. Bây giờ Cheetah và Tarzan lại được gặp nhau rồi”.

Một fan ở Malta viết: "Cheetah sẽ mãi được lịch sử ghi nhớ". Một người nữa chia sẻ: “Cậu bạn này như người vậy. Tôi rất thích những pha hài hước cậu ấy mang lại từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Cậu sẽ mãi là ngôi sao được mọi người nhớ đến. Tôi nay 60 tuổi và tôi đã lớn lên cùng Cheetah”.

Cheetah chết ngày 24/12 do có dấu hiệu suy thận một tuần trước đó. Debbie Cobb, người quản lý khu bảo tồn, cho biết: "Cheetah đến khu bảo tồn linh trưởng ở Florida năm 1960 và nổi tiếng nhất trong số 15 con tinh tinh tại đây. Năm nay Cheetah đã 80 tuổi rồi. Cheetah rất thân thiện với mọi người, nó thích vẽ tranh bằng ngón tay, thích xem bóng đá và thích nghe thánh ca. Nó sống rất tình cảm. Cheetah còn đoán trước được hôm nào tôi vui, hôm nào tôi buồn. Nó luôn cố làm tôi cười khi thấy tôi không vui".

Cheetah cầm trên tay poster phim "Tarzan". Ảnh: MovieWeb.

Ron Priest, tình nguyện viên trong khu bảo tồn cho biết, Cheetah biết đứng và đi như người. Nhưng nó không có con.

"Tarzan the Ape Man" phát sóng năm 1932 và "Tarzan and his Mate" phát sóng năm 1934. Cả hai phim đều do diễn viên Johnny Weissmuller vào vai chúa tể rừng xanh.

Phương Vy