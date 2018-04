Diễn viên tí hon của 'Harry Potter' mất ở tuổi 49

Gia đình nam diễn viên viết trên trang cá nhân: "Thật đau buồn và nặng lòng khi phải báo tin Verne qua đời hôm nay. Verne là người rất nhân ái. Anh ấy muốn làm mọi người cười và hạnh phúc. Anh ấy cũng hết sức giúp đỡ những người cần trợ giúp".

Gia đình Troyer không nói nguyên nhân nam diễn viên mất nhưng nêu ẩn ý về chứng trầm cảm. "Trầm cảm và tự tử là các vấn đề nghiêm trọng. Bạn không thể biết cuộc đấu tranh bên trong mỗi con người", họ cho biết. Theo BBC, Verne Troyer phải chữa chứng nghiện rượu nhiều năm qua. Đầu tháng 4, anh nhập viện vì một sự cố tại nhà, các báo Âu Mỹ cho là tự tử.

* Cảnh diễn của Verne Troyer trong phần một "Harry Potter"

Diễn viên Mike Myers - bạn diễn của Verne - bày tỏ sự thương tiếc và khen ngợi tinh thần tích cực của anh. Diễn viên Marlee Martin chia sẻ: "Anh ấy có nụ cười đáng yêu, lòng thương người và nhân hậu, giúp gây quỹ hỗ trợ khả năng nghe cho người khiếm thính".

Verne Troyer (trái) và Mike Myers trong loạt "Austin Powers".

Verne Troyer sinh ngày 1/1/1969, có ngoại hình thấp bé bởi mắc chứng loạn sản sụn. Với chiều cao 81cm, Verne là một trong những người thấp nhất thế giới. Anh bắt đầu diễn xuất với vai Pinocchio trong Pinocchio's Revenge (1996). Nam diễn viên nổi tiếng với vai Mini-Me trong loạt phim Austin Powers. Nhân vật này là một người nhân bản thu nhỏ của Dr. Evil - nhà khoa học phản diện trong series.

Ngoài ra, anh thủ vai Griphook - một sinh vật loài goblin làm việc cho ngân hàng - trong tập Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001). Vai diễn cuối cùng của Verne là nhân vật hoàng đế trong Hipsters, Gangsters, Aliens and Geeks - tác phẩm đang ở giai đoạn hậu kỳ.