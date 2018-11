Diễn viên 'The Walking Dead' qua đời ở tuổi 76

'The Walking Dead', 'Phép thuật' và các series nổi bật tháng 10 / Diễn viên đóng thế chết vì ngã trên phim trường 'The Walking Dead'

Báo giới Âu Mỹ cho biết diễn viên qua đời do ung thư máu. Tờ Hollywood Reporter dẫn lời đại diện series The Walking Dead: "Scott Wilson là diễn viên tài năng. Hãy yên nghỉ trên thiên đường, Scott. Chúng tôi quý ông". Một thành viên của đài AMC - đơn vị phát sóng series - cho biết: "Scott sẽ luôn được nhớ đến như một diễn viên vĩ đại. Chúng tôi thấy may mắn khi được biết ông ngoài đời - một con người còn tuyệt vời hơn những gì trên màn ảnh".

Hershel Greene cứu con trai Rick trong Walking Dead Nhân vật Hershel Greene cứu con trai vai chính - Rick Grimes - trong "The Walking Dead".

Scott Wilson sinh năm 1942 ở Georgia (Mỹ), có sự nghiệp dài hơn 50 năm với hơn 80 tác phẩm. Trong The Walking Dead - series về xác sống phát sóng từ năm 2010, ông đóng vai Hershel Greene. Nhân vật là chủ nông trại với cá tính ngang ngạnh nhưng tử tế, tin vào tôn giáo và luôn bảo vệ gia đình. Hershel giữ vững quan điểm đạo đức và truyền hy vọng cho những người còn sống sót trong thế giới bị xác sống thống trị. Scott Wilson tham gia mùa hai, ba, bốn và chín (phát sóng trong tháng 10 năm nay).

Diễn viên Scott Wilson (phải) và Andrew Lincoln (vai Rick Grimes) trên trường quay "The Walking Dead".

Năm 1981, Scott từng nhận đề cử Quả Cầu Vàng "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với The Ninth Configuration. Trong tác phẩm dựa tên tiểu thuyết cùng tên của William Peter Blatty, ông thủ vai một cựu phi hành gia bất ổn tâm lý. Một số phim điện ảnh nổi bật khác của tài tử là In the Heat of the Night (1967), In Cold Blood (1967), The Great Gatsby (1974), Dead Man Walking (1995), Pearl Harbor (2001) và Junebug (2005). Nam diễn viên cũng gây chú ý với vai trùm sòng bạc trong series CSI: Crime Scene Investigation.

Scott Wilson kết hôn với Heavenly Wilson vào năm 1977. Bà là một nghệ sĩ, đồng thời hoạt động trong ngành luật và chính trị.

Ân Nguyễn