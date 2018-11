Diễn viên phim 'Hoa hồng xanh' sau 13 năm: nam hạnh phúc, nữ lận đận

Go Soo sinh năm 1978, khởi nghiệp từ 20 tuổi. Giới chuyên môn khen ngợi anh diễn xuất có chiều sâu, nhạy bén. Các phim nổi bật của anh gồm: "Jump", "Phím dương cầm", "Some", "Marry a millionaire" (Lấy chồng triệu phú), "The return of President Eom", "White Night", "Will it snow for Christmas?" (Tuyết có rơi vào đên giáng sinh?), "Love 911"...