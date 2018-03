Diễn viên phim 18+ 'Arbat' cởi trần dưới trời tuyết

Thái Lan chọn phim 18+ có cảnh nhà sư hôn thiếu nữ dự Oscar / Những phim Thái gây xôn xao vì phô bày cảnh cấm kỵ

Trong Buppha Ratree: Haunting In Japan, Charlie Trairat vào vai một ca sĩ đi quay MV ở Nhật Bản rồi phải lòng một cô gái trẻ. Anh không hề biết mình có ngoại hình giống hệt bạn trai cũ vừa bị sát hại của người yêu. Tác phẩm có nhiều cảnh tình tứ và bạo lực, cấm khán giả dưới 16 tuổi.

Charlie Trairat (trái) trở lại phim kinh dị mới với nhiều cảnh cởi trần.

Trên trường quay, Charlie cởi trần dưới tiết trời âm 18 độ C để đóng các cảnh hài hước. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi không sợ trời giá rét. Mọi người nhìn thấy cảnh quay tôi phải cởi trần dưới tiết trời giá rét và đều rùng mình nghĩ rằng làm sao cậu ta có thể làm thế. Nhưng việc mặc độc một chiếc quần lót trong nhiệt độ ấy không đến nỗi quá kinh khủng. Cảnh tuyết rơi đẹp khiến tôi xao lãng cái lạnh".

Tác phẩm đánh dấu lần trở lại màn ảnh của nam diễn viên 23 tuổi sau vai diễn trong Arbat - tác phẩm 18+ gây xôn xao màn ảnh Thái năm 2015 và được chọn dự sơ tuyển giải Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc". Phim cũng chào đón sự hợp tác trở lại của Charlie với đạo diễn Yuthlert sau 12 năm kể từ dự án My Girl. Anh diễn cặp nữ diễn viên Supassara Thanachart. Người đẹp 20 tuổi từng được biết đến qua hai dự án Hormones the Series và The Swimmers.

Charlie Trairat (phải) đóng cảnh lãng mạn dưới thời tiết lạnh giá ở Nhật.

Buppha Ratree: Haunting In Japan do đạo diễn Yuthlert Sippapark thực hiện. Anh là cha đẻ của loạt phim kinh dị Rahtree: Flower of the Night, Buppah Rahtree Phase 2: Rahtree Returns, Rahtree Reborn và Rahtree Revenge. Yuthlert Sippapark chọn bối cảnh Nhật Bản cho nhiều cảnh quay ở dự án mới. Nhà làm phim chia sẻ: “Tôi muốn tạo ra một địa điểm mới, vừa nên thơ, vừa chứa đựng những hiểm họa khôn lường bên trong nó. Mọi thứ phải vượt ngoài tầm kiểm soát và không một nhân vật nào có thể ngờ tới”.

Buppha Ratree: Haunting In Japan (Bắt ma Nhật kiểu Thái) ra mắt ở Việt Nam từ 14/10.

