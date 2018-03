Diễn viên nhí dễ thương Angelina Jolie

Angelina lúc nhỏ rất đáng yêu. Ảnh: People.

Anglina tham gia bộ phim đầu tiên Lookin' to Get Out năm 7 tuổi. Lúc này, cô bé có mái tóc nâu mỏng, đôi mắt to tròn ngây thơ và hai má bầu bĩnh rất dễ thương. Trông Angie rất giống với bé Shiloh, con gái đẻ của cô hiện nay.

Ngôi sao nhí đóng chung với cha Jon Voight và một số diễn viên nổi tiếng như Burt Young và Ann-Margret. Vai diễn của Angelina tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng với người xem và các nhà sản xuất phim.

Diễn viên nhí đang rất nhập vai. Ảnh: People.

Ít ai ngờ, 17 năm sau, cô bé dễ thương ngày nào đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, bước lên nhận giải Oscar danh giá. Bộ phim hài năm 1982 do Hal Ashby đạo diễn vừa được phát hành bản DVD.

Thanh Hương (theo People)

Bạn đánh giá thế nào về Angelina Jolie hồi nhỏ và diễn xuất của cô trong bộ phim đầu tiên?