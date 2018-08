Diễn viên lồng tiếng hoàng tử trong 'Cô bé Lọ Lem' qua đời

Nữ chính phim 'Superman' qua đời / DJ Avicii qua đời ở tuổi 29

Nam diễn viên qua đời ngày 1/6 ở một trung tâm y tế thuộc Santa Monica (California, Mỹ). Hai ngày sau, bạn ông - nhà văn Tom Weaver - thay mặt gia đình báo tin. Phipps bị ung thư phổi vài năm qua và mất do biến chứng viêm phổi.

* Cảnh hoàng tử khiêu vũ với Lọ Lem trong 'Cinderella' (1950)

Cảnh hoàng tử khiêu vũ với Lọ Lem trong Cinderella (1950) William Phipps sinh ngày 4/2/1922 ở Vincennes (Mỹ). Dù theo học ngành kế toán, ông bỏ ngang để đến Hollywood theo đuổi nghiệp diễn. Trong chiến tranh, Phipps gia nhập hải quân và là nhân viên điều hành radio trên một số tàu chiến ở Thái Bình Dương. Năm 1947, ông có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Crossfire, hóa thân một người lính bị tình nghi giết người và hợp tác với cảnh sát để điều tra. Những năm sau đó, Phipps thường góp mặt trong các phim cao bồi Viễn Tây.

William Phipps thời trẻ. Ảnh: Variety.

Năm 1950, sau buổi thử giọng có Walt Disney tham gia, Phipps ký hợp đồng lồng tiếng cho hoàng tử trong phim hoạt hình Cinderella. Theo Variety, ông làm việc trong hai tiếng và được trả 100 USD khi đó. Khi phim ra mắt, hãng Disney tổ chức một cuộc thi cho các phụ nữ với phần thưởng cho người thắng cuộc là được gặp gỡ William Phipps.

Khi dòng phim khoa học viễn tưởng nở rộ trong thập niên 1950, Phipps đóng nhiều tác phẩm thuộc thể loại này như The Snow Creature, War of the Worlds và Invaders from Mars. Phim cuối cùng ông tham gia là Sordid Lives (2000). Tổng cộng, nam diễn viên có 230 vai diễn trong sự nghiệp. Variety cho biết ông có hai đời vợ nhưng không rõ có bao nhiêu con.

Ân Nguyễn