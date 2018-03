Diễn viên Linh Nga làm phim ngắn hành động về Vovinam

Diễn viên Linh Nga về Việt Nam làm phim / Diễn viên Linh Nga hội ngộ vợ chồng Khánh Thi

Sau khi tốt nghiệp cao học về sản xuất phim tại Đại học Chapman (Mỹ), diễn viên Linh Nga thực hiện phim ngắn hành động mang tên What’s the Good of Being Good?. Tác phẩm thuộc thể loại hành động pha hài, xoay quanh môn Vovinam (võ Việt Nam).

Nhân vật chính có tên Xa (cựu người mẫu Đức Tiến đóng), tên tiếng Anh là Atrocious (Xấu Xa) nhưng lại có phẩm chất anh hùng. Khi thấy một người đẹp bị hiếp đáp trong rừng, Xa ra tay cứu mỹ nhân. Sau đó, anh bị truy đuổi bởi địch thủ là một người lùn có tên Thức và tay chân của Thức. Trong hoàn cảnh sống còn, Xa phải chiến đấu để tồn tại.

Linh Nga trên trường quay.

“Quá trình chọn diễn viên tại Mỹ khá vất vả, vì số lượng nam, nữ diễn viên điện ảnh người Việt tại Mỹ rất ít ỏi. Những diễn viên Mỹ gốc Việt hầu hết hướng tới Hollywood. Diễn viên người Việt qua Mỹ lại có nhiều hạn chế về ngôn ngữ, văn hóa, khả năng hòa nhập, thiếu kiến thức điện ảnh Mỹ. Khi gặp được Đức Tiến - một người bạn cũ, tôi quyết định mời anh vào vai chính”, Linh Nga chia sẻ.

Đức Tiến đã dốc sức tập luyện Vovinam để thực hiện các cảnh đánh võ. Đồng thời, Linh Nga mời các võ sư Vovinam ở Mỹ cùng môn đệ cho phần hành động. Đoàn phim gần 50 thành viên hầu hết là người Mỹ, bao gồm những bạn bè, đồng nghiệp tại Hollywood và Đại học Chapman - nơi Linh Nga theo học. Thời lượng phim trong DVD là 30 phút.

Đức Tiến trong phim.

Ngoài Đức Tiến, phim còn có sự góp mặt của ca sĩ Opera - Teresa Mai, danh hài Lapson Bé Tí, diễn viên người Mỹ gốc Việt - Vivian Nguyen, diễn viên Mỹ Gabriel Kimson, Davis Noir.

Linh Nga và đoàn phim đã đi chọn cảnh khá nhiều nơi nhưng tới phút cuối mới tìm được địa điểm ưng ý ở phía Bắc Hollywood. Thời gian tiền kỳ mất khoảng hai tháng chuẩn bị, từ casting, chọn bối cảnh đến soạn thảo các hợp đồng, nhưng khi quay chỉ có hai ngày.

Trước khi làm phim hành động hài, Linh Nga từng có nhiều năm kinh nghiệm với thể loại phim tâm lý ở vai trò: đạo diễn, biên kịch và diễn xuất. Cô muốn dấn thân với đề tài mới, đồng thời chọn đường đi theo thị hiếu của khán giả nhiều hơn là sở thích bản thân.

“Người Mỹ nói riêng và nhiều khán giả vẫn chọn xem phim hành động, kinh dị, khoa học viễn tưởng, siêu anh hùng. Cũng có người chọn phim tâm lý, nghệ thuật, hài lãng mạn nhưng ở Mỹ, số người chọn những đề tài này không nhiều. Để tạo nền tảng cho hãng phim, tôi phải thâm nhập thị trường, chiều khán giả, đi đúng vào thị hiếu của họ. Bên cạnh đó, tôi vẫn tiếp tục thực hiện phim tâm lý tình cảm và phim tài liệu thực tế”, Linh Nga cho biết.

Diễn viên Linh Nga làm phim ngắn hành động về Vovinam Cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, Linh Nga được biết tới với phim truyền hình Xuôi ngược đường trần, trong đó cô đảm nhận vai trò biên kịch, phó đạo diễn kiêm diễn viên chính. Sau một số biến cố, năm 2006, người đẹp sang Mỹ học tập và sinh sống. Song song với việc quản lý hãng phim riêng, Linh Nga vẫn làm biên tập viên cho một kênh truyền hình tại Mỹ. Cô sống cùng hai con gái là Anna Linh và Mary Linh.

Phim ngắn của Linh Nga dự kiến phát hành vào tháng 11. Người đẹp còn tiếp tục chuẩn bị phim dài đầu tay, thuộc thể loại kinh dị, phát hành ở Mỹ và Việt Nam.

