Diễn viên Hollywood được bảo vệ thế nào trước cảnh sex

Ngay sau bê bối đạo diễn Bernardo Bertolucci ép nữ diễn viên Maria Schneider vào cảnh cưỡng dâm với tài tử Marlon Brando, Hiệp hội diễn viên và nghệ sĩ biểu diễn của Mỹ - SAG-AFTRA - chia sẻ với tờ TheWrap về những cơ chế bảo vệ thành viên trước nguy cơ phải diễn cảnh sex trái ý.

Tổ chức này khẳng định diễn viên ngày nay được bảo vệ tốt hơn nhiều trước nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trường quay. Theo điều 44 trong cam kết chung giữa SAG-AFTRA và mọi trường quay Mỹ, diễn viên luôn cần được thông báo về bất kỳ cảnh nude hay hành vi tình dục nào trong kịch bản trước buổi phỏng vấn hoặc diễn thử. Trước khi ra phim trường, nghệ sĩ hoặc đại diện nghệ sĩ luôn được phép thương thảo kỹ lưỡng về cảnh nude, cảnh cưỡng hiếp hay cảnh sex.

Diễn viên Hollywood được bảo vệ bởi Hiệp hội diễn viên và nghệ sĩ biểu diễn của Mỹ - SAG-AFTRA.

"Nếu Last Tango in Paris được quay phim bây giờ, tình huống đạo diễn âm mưu ép diễn viên đóng cảnh cưỡng hiếp sẽ đã không xảy ra", người đại diện của SAG-AFTRA chia sẻ. Vị đại diện kể rằng mỗi tháng tổ chức này thường nhận được ba đến bốn cuộc gọi từ thành viên, hỏi về những cảnh phim khiến họ nghi vấn. Tuy nhiên, tổ chức cũng cho biết: "Mọi chuyện đều tùy thuộc vào diễn viên. Những người dễ bị lợi dụng nhất thường là những người quá lo lắng mất vai diễn nên sẽ đồng thuận làm tất cả điều đạo diễn yêu cầu. Chúng tôi luôn cố gắng giáo dục họ nhiều nhất có thể".

SAG-AFTRA là tổ chức có quy mô toàn cầu, được thành lập từ năm 2012, với hơn 160.000 thành viên là diễn viên và nghệ sĩ biểu diễn đến từ khắp thế giới. Tuy nhiên, SAG-AFTRA chỉ có thể bảo vệ nghệ sĩ khi họ làm việc với những trường quay và đoàn phim đã đồng thuận với cam kết chung của hiệp hội. Những phim như Blue Is the Warmest Color (Pháp) không làm việc theo quy tắc của hiệp hội. Do đó, các điều khoản của SAG-AFTRA không áp dụng cho họ.

Hồi 2013, nữ chính Léa Seydoux của phim đoạt giải Cành Cọ Vàng từng chia sẻ cô bị đạo diễn ép diễn quá đà và cảm thấy bị sỉ nhục trong 10 ngày ghi hình cảnh sex đồng tính trần trụi và kéo dài 10 phút. Nhà làm phim Abdellatif Kechiche sau đó lên tiếng ông chưa bao giờ thiếu tôn trọng diễn viên nào ở trường quay.

Điều 44 về đóng khỏa thân hoặc cảnh sex trong cam kết giữa các hãng phim Mỹ và hiệp hội SAG-AFTRA. A. Đại diện nhà sản xuất sẽ thông báo với người biểu diễn (hoặc đại diện người biểu diễn) về bất kỳ chi tiết khỏa thân hay tình dục nào của vai diễn trước buổi phỏng vấn đầu tiên hoặc buổi diễn thử đầu. Diễn viên cũng sẽ được báo trước về bất kỳ buổi phỏng vấn hoặc diễn thử có chi tiết khỏa thân hoặc tình dục. Trong buổi diễn thử có cảnh khỏa thân, diễn viên hoàn toàn được phép chọn một người đi cùng và có mặt bên trong trường quay. Những cảnh khỏa thân hoàn toàn không được phép thực hiện trong các buổi diễn thử hoặc phỏng vấn. Nghệ sĩ biểu diễn không được phép đeo miếng dán bảo hộ hoặc những dụng cụ quần nhỏ ở các buổi diễn thử. B. Trong bất kỳ buổi ghi hình có cảnh khỏa thân hoặc cảnh sex, trường quay phải được đóng kín và không cho phép bất kỳ ai không có phận sự được vào. C. Nhà sản xuất không có quyền giữ ảnh về chi tiết khỏa thân hoặc về cảnh sex mà không có sự đồng thuận của nghệ sĩ biểu diễn. D. Việc đóng cảnh nude/cảnh sex của nghệ sĩ hoặc của diễn viên đóng thế sẽ được thực hiện đúng như cam kết trước đó của người biểu diễn. Những cam kết đó cần được viết ra bằng văn bản hoặc hợp đồng. Những bản cam kết đó ghi rõ mức độ khỏa thân hoặc mức độ đụng chạm cơ thể mà cảnh phim yêu cầu. Nếu người biểu diễn đã đồng thuận xuất hiện trong những cảnh đó mà sau đó rút lại lời cam kết, Nhà sản xuất có quyền dùng diễn viên đóng thế. Diễn viên không có quyền hủy cảnh nude hoặc cảnh sex đã đồng thuận sau khi cảnh phim được ghi hình. Nhà sản xuất cũng có quyền dùng diễn viên đóng thế cho trẻ em trong các cảnh khỏa thân.

