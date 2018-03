Diễn viên 'Harry Potter' qua đời ở tuổi 92

Daniel Radcliffe sau 17 năm đóng Harry Potter / 'Harry Potter' - Hiện tượng văn hóa đại chúng suốt hai thập kỷ

Trên tờ Guardian, các con của cố diễn viên chia sẻ: "Ngoài nghiệp diễn, cha chúng tôi còn được nhớ đến như một nhà ngôn ngữ học tỉ mỉ, một nghệ sĩ giỏi, một người yêu âm nhạc và bảo trợ văn chương, sử gia được kính trọng và chuyên gia về cung dài (một vũ khí thời Trung cổ của quân Anh)".

Cố diễn viên Robert Hardy.

Sinh năm 1925, Robert Hardy là diễn viên gạo cội với 139 vai diễn. Ông được nhiều khán giả nhớ đến với vai Bộ trưởng Pháp thuật Cornelius Fudge trong series Harry Potter. Nhân vật này là người bảo thủ, lúc đầu không tin Harry Potter khi cậu nói Chúa tể Voldemort đã trở lại.

Nam diễn viên góp mặt trong các tập Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004), Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) và Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007).

* Robert Hardy trong series "Harry Potter"

Robert Hardy trong series "Harry Potter" Ngoài ra, Hardy còn gây ấn tượng trong các phim truyền hình All Creatures Great And Small, Middlemarch và Little Dorrit. Ông nhiều lần đóng vai Thủ tướng Anh Churchill, tiêu biểu là các phim Churchill: 100 Days That Saved Britain và Churchill: The Wilderness Years.

Trong đời tư, cố diễn viên có hai người vợ và ba người con.

Ân Nguyễn