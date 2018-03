3 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 9 / Phim 'Lô tô' - tiếng khóc nghẹn về phận người chuyển giới

Tác phẩm do Rony Hòa đạo diễn, xoay quanh mối tình giữa Tùng (Anh Tú) và Nam (Châu Trọng Tài). Do hoàn cảnh, họ phải xa cách nhau và cuộc sống cả hai có nhiều biến động. Nhiều năm sau, hai người đàn ông gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu khi con họ kết hôn với nhau. Lúc này, vai diễn do nghệ sĩ Thanh Hoàng và Hữu Châu đảm nhận.

* Câu chuyện đồng tính trong phim

Dàn diễn viên hai thế hệ đóng phim đồng tính 'Tao không xa mày'

Trailer thể hiện độ trải dài về thời gian của câu chuyện. Đoạn phim bắt đầu với cảnh Nam và Tùng đi học, đi chơi, chăm sóc nhau và dần phát triển tình cảm vượt mức tình bạn. Sau đó, họ chia cắt. Tùng chạy rượt theo chiếc xe chở Nam đi xa dần để khẳng định anh sẽ chờ Nam quay về. Cuối trailer là hình ảnh họ ngồi tâm sự với nhau khi đã về già. Đan xen với mạch truyện là những nhân vật phụ do Hải Triều, Nguyệt Ánh thủ vai.

Vào tháng 8, dự án từng vướng tranh chấp khi tác giả sinh năm 1992 Vũ Quốc Cường (bút danh Trần Nguyên Kiệt) nói phim dựa trên truyện ngắn Dòng đời của anh, nhưng tên anh lại không được ghi nhận.

Poster phim.

Trong khi đó, đạo diễn kiêm biên kịch Rony Hòa giải thích anh và một người khác đã phát triển thêm rất nhiều từ truyện ngắn và đăng ký tác quyền cho kịch bản Tao không xa mày.

Theo nhà phát hành, hiện tại hai bên đã giải quyết xong mâu thuẫn và trên poster ghi tên đồng tác giả kịch bản là Rony Hòa - Trần Nguyên Kiệt.

Phim sẽ khởi chiếu từ ngày 22/9.

Ân Nguyễn