Diễn viên gốc Việt gây tiếc nuối khi trượt đề cử Oscar

Sau khi danh sách đề cử Oscar lần 90 được công bố hồi ngày 23/1, nhiều cây bút của Variety, New York Times, Time và Hollywood Reporter bình luận về các tác phẩm và nghệ sĩ trượt đề cử đáng tiếc.

Hong Chau (Downsizing) - trượt giải nữ diễn viên phụ

Hong Chau ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Diễn viên gốc Việt được nhiều cây bút phê bình xem là điểm sáng nhất trong Downsizing, dù phim quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz. Tạp chí Time nhận xét: "Hong Chau là tâm điểm trong một phim mà Matt Damon nhạt nhẽo (theo chủ ý của kịch bản) và thật tiếc khi Viện Hàn lâm không dành chỗ cho cô". Trước đó, Hong Chau được đề cử ở giải Quả Cầu Vàng và SAG Awards.

Con người tự thu nhỏ mình để tránh quá tải dân số trong Downsizing

Variety cho rằng sao gốc Việt trượt đề cử Oscar bởi tổng thể tác phẩm không tốt (chỉ nhận 50% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes). Downsizing thuộc thể loại viễn tưởng pha trào phúng, lấy bối cảnh tương lai khi con người có thể thu nhỏ để đương đầu với nạn quá tải dân số.

Hong Chau sinh năm 1979, có bố mẹ người Việt, lớn lên ở Mỹ và bắt đầu đóng phim từ năm 2006. Trong năm 2017, ngoài Downsizing, cô còn tham gia series gây sốt Big Little Lies trong một vai phụ.

James Franco (The Disaster Artist) - trượt giải nam diễn viên chính

Trong The Disaster Artist, tài tử thủ vai Tommy Wiseau - một đạo diễn đầy hoài bão nhưng làm ra một tác phẩm tệ hại khiến mọi người dè bỉu. Màn trình diễn của James Franco được giới phê bình khen ngợi, giúp anh đoạt giải Quả Cầu Vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch/ca nhạc". Các trang Variety, Indiewire đều dự đoán tài tử được đề cử Oscar.

James Franco hóa nghệ sĩ lập dị trong The Disaster Artist

Tuy nhiên, việc Franco bị năm cô gái tố cáo quấy rối tình dục ngày 11/1 khiến cơ hội của anh tiêu tan. Variety nhận định: "Sau nhiều năm đề cử những người bị tố cáo lạm dụng tình dục như Woody Allen và Roman Polanski, Viện Hàn lâm quyết định mạnh tay ở lần này". Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, sau khi loại Franco, Viện Hàn lâm trao đề cử cho Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

Armie Hammer (Call Me by Your Name) - trượt giải nam diễn viên phụ

Armie Hammer (phải) và Timothée Chalamet.

Variety, New York Times nhận định việc tài tử sinh năm 1986 không được đề cử là bất ngờ, dù anh được đánh giá cao về diễn xuất và cũng tích cực vận động trong thời gian qua. Trước đó, nam diễn viên nhận đề cử Quả Cầu Vàng cho vai học giả người Mỹ có tình yêu đồng tính lãng mạn trong Call Me by Your Name.

Call Me By Your Name

Theo Variety, có lẽ nhiều thành viên Viện Hàn lâm không đồng ý với quyết định tranh giải hạng mục nam phụ của Hammer. Trên thực tế, tài tử xuất hiện với thời lượng khá nhiều trong Call Me by Your Name và có thể xem là nam chính thứ hai. Tuy nhiên, đây là thế khó của Hammer, bởi nếu đăng ký ở giải nam chính, anh dễ bị lu mờ trước bạn diễn Timothée Chalamet.

Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - trượt giải đạo diễn

Martin McDonagh nhận giải khi phim của ông thắng ở Quả Cầu Vàng.

Dù Three Billboards Outside Ebbing, Missouri được xem là ứng viên nặng ký cho giải Oscar "Phim xuất sắc", đạo diễn tác phẩm không được đề cử. Trước đó, McDonagh nhận đề cử ở Quả Cầu Vàng và giải của Hiệp hội Đạo diễn. Trang New York Times đoán rằng nhà làm phim thua sát nút Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) cho vị trí thứ năm trong danh sách đề cử Oscar.

Câu chuyện người mẹ đi tìm công lý trong "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Lần gần nhất một phim thắng Oscar mà đạo diễn không được đề cử là năm 2013 (Argo, đạo diễn Ben Affleck). Tuy nhiên, nếu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đoạt giải "Phim xuất sắc", McDonagh vẫn sẽ nhận tượng vàng bởi ông là một trong ba nhà sản xuất của tác phẩm.

Mudbound - trượt giải phim xuất sắc

Trailer Mudbound Năm nay, Oscar có chín đề cử giải "Phim xuất sắc", kém một so với số đề cử tối đa có thể có ở hạng mục này. New York Times và Variety tiếc nuối khi Mudbound vắng mặt ở giải cao nhất. Phim do Dee Rees đạo diễn, phản ánh vấn đề phân biệt chủng tộc vào thập niên 1950.

Trước đó, một số cây bút dự đoán tác phẩm sẽ tạo ra bước ngoặt khi là phim đầu tiên của Netflix (đơn vị phát hành trực tuyến) được đề cử Oscar "Phim xuất sắc". Mudbound có bốn đề cử ở các giải nữ phụ (Mary J. Blige), kịch bản chuyển thể, quay phim và bài hát gốc.

The Big Sick - trượt giải phim xuất sắc

Trailer The Big Sick Variety và New York Times tiếc khi Viện Hàn lâm bỏ qua The Big Sick. Tác phẩm kể về tình yêu của một chàng trai Hồi giáo và cô gái da trắng người Mỹ, nhận đến 98% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Theo Variety, phim thuộc thể loại hài vốn ít được các thành viên bầu Oscar đánh giá cao. Sự vắng mặt của Holly Hunter ở giải nữ phụ cũng gây bất ngờ. Nữ diễn viên sinh năm 1958 vốn là gương mặt được yêu thích ở giải Oscar, từng nhận bốn đề cử.

Steven Spielberg (The Post) - trượt giải đạo diễn xuất sắc

Steven Spielberg (đội mũ) trên trường quay "The Post".

Sự vắng bóng của nhà làm phim gạo cội người Mỹ khiến Variety, New York Times và Time bất ngờ. Khi ra mắt vào tháng 12, phim The Post do Steven Spielberg đạo diễn được nhận định sẽ là ứng viên nặng ký ở mùa Oscar. Tuy nhiên, cuối cùng tác phẩm chỉ nhận hai đề cử ở giải "Phim xuất sắc" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

Trailer The Post Theo tờ Time, Viện Hàn lâm muốn tôn vinh các tài năng trẻ, do đó loại Spielberg và dành chỗ ở giải đạo diễn cho Jordan Peele (Get Out) và Greta Gerwig (Lady Bird). The Post xoay quanh cuộc đấu tranh của các nhà báo tờ Washington Post nhằm phanh phui các bí mật về chiến tranh Việt Nam.

Jane - trượt giải phim tài liệu

Jane xoay quanh công việc của nhà nghiên cứu linh trưởng Jane Goodall, nhận 99% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm cũng vừa thắng giải "Phim tài liệu xuất sắc" ở Producers Guild Awards. New York Times bất ngờ khi phim không nhận đề cử Oscar, nhường chỗ cho Abacus: Small Enough to Jail, Faces Places, Icarus, Last Men in Aleppo và Strong Island. Trước đó, nhóm tác giả trên Golderby còn cho rằng Jane sẽ thắng giải Oscar.

Ân Nguyễn