Diễn viên đóng thế chết vì ngã trên phim trường 'The Walking Dead'

Theo Variety, ngày 13/7 (giờ Mỹ), gia đình cascadeur John Bernecker thông báo anh qua đời ở tuổi 33. Nguyên nhân cái chết là do tai nạn trên phim trường. Khi đang ghi hình một cảnh hành động cho mùa tám The Walking Dead, anh ngã từ ban công xuống mặt bê tông cách sáu mét.

Trợ lý đạo diễn Matthew Goodwin cho biết: "Cú ngã của John Bernecker không như dự định và anh ấy cố níu ban công nhưng không thành. Bernecker chỉ rơi cách tấm đệm vài cm".

Đài AMC - đơn vị thực hiện series The Walking Dead - chia sẻ sự mất mát với gia đình diễn viên và thông báo dừng quay. Đại diện của SAG-AFTRA - Hiệp hội các diễn viên và nghệ sĩ Mỹ - cho biết sẽ tiến hành điều tra về tai nạn chết người này.

* Một số thông tin về mùa tám "The Walking Dead"

John Bernecker là diễn viên đóng thế nhiều kinh nghiệm ở Hollywood. Anh từng tham gia các phim Olympus Has Fallen, The Hunger Games: Catching Fire, hai phần The Hunger Games: Mockingjay, Logan...