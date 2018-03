Diễn viên đóng cảnh nóng: Danh tiếng đi kèm tổn thương tâm lý

Cảnh sex trần trụi thách thức ranh giới phim nghệ thuật và khiêu dâm / 10 phim có góc nhìn trần trụi về đề tài đồng tính

Trong vài năm trở lại đây, phim nghệ thuật ngày càng khai thác cực đoan và trần trụi cảnh tình cảm nam nữ. Phản ứng của công chúng với tình dục trên phim hiện cởi mở hơn. Nhiều diễn viên trở nên nổi tiếng và bước vào các bom tấn lớn nhờ được phát hiện từ những phim nghệ thuật có nhiều cảnh nóng.

Sau khi đóng Love - phim 3D có cảnh giường chiếu thật gây xôn xao thế giới thời gian qua, tên tuổi của diễn viên Karl Glusman nổi tiếng với khán giả châu Âu và Bắc Mỹ. Anh sẽ làm chung dự án điện ảnh mới với nhà thiết kế thời trang Tom Ford trong thời gian tới. Nhờ Blue is the Warmest Color, Leas Seydoux trở nên nổi tiếng toàn cầu và được mời làm Bondgirl trong phần tiếp theo phim về điệp viên 007 sắp ra mắt vào tháng 11 năm nay - Spectre.

Trước đó, Eva Green từ Pháp sang Hollywood và trở thành "quả bom sex" do được phát hiện từ The Dreamers. Tài tử Joseph Gordon Levitt cũng có cơ hội tham gia 500 Days of Summer sau khi được phát hiện từ vai diễn trẻ vị thành niên bị lạm dụng tình dục trong Mysterious Skin (2004).

Eva Green trở nên nổi tiếng nhờ được phát hiện từ bộ phim đầy nhục dục - "The Dreamers".

Tuy nhiên, nhập vai thành công trong các cảnh "nóng" cực đoan có thể gây tổn thương tâm lý cho diễn viên, nhất là phái nữ.

Trong khi nam diễn viên Tatsuya Fuji trở nên nổi tiếng và được xem là biểu tượng nam tính nhờ phim In the Realm of Senses, bạn diễn của ông - minh tinh Eiko Matsuda - phải rời Nhật Bản qua sống ở Pháp. Bộ phim sau khi phát hành đã gặp chỉ trích của công chúng trong nước. Nhiều người gọi đây là tác phẩm khiêu dâm báng bổ khi Eiko Matsuda hóa thân hoàn hảo vào vai cô hầu gái say đắm trong nhục cảm với ông chủ và dẫn tới kết cục bi thương. Ở hậu trường, nữ diễn viên và bạn diễn Tatsuya Fuji phải thực hiện nhiều đúp quay để lộ hết cơ thể.

Tương tự, Marlon Brando sau Last Tango in Paris cũng ngày càng nổi tiếng trong khi Maria Schneider (khi đó 19 tuổi) thấy nhục nhã vì bị nhiều người miệt thị nhân vật táo bạo của mình. Trong phim có cảnh nhân vật của Schneider - một gái điếm người Pháp - bị cưỡng bức từ đằng sau bởi nhân vật của tài tử Marlon Brando. Schneider kể: "Marlon nói với tôi 'Maria, đừng lo lắng, nó chỉ là một bộ phim thôi. Mặc dù Marlon chỉ đang diễn, tôi đã khóc thực sự. Tôi thấy bị sỉ nhục và cảm giác như bị cưỡng hiếp bởi hai người đàn ông - Marlon và đạo diễn Bernardo Bertolucci. Sau khi cảnh quay chấm dứt, Marlon đã không an ủi, cũng không hề xin lỗi tôi".

Sau khi Last Tango in Paris phát hành năm 1974, Maria Schneider từ bỏ danh tiếng đến từ điện ảnh, vướng vào nghiện ngập, tự tử không thành, phải nhập viện tâm thần điều trị. Hơn một thập kỷ sau, bà mới thoát khỏi được vai diễn tai tiếng để vào vai trong phim khác. Từ đó, nữ diễn viên không bao giờ khỏa thân trên màn ảnh cho tới khi qua đời năm 2011.

Michael Fassbender thấy dễ bị tổn thương khi nude toàn bộ cơ thể trước ống kính trong "Shame".

Gần như 100% đoàn phim thực hiện cảnh nóng trong trường quay khép kín - chỉ có đạo diễn và vài người quan trọng nhất. Dù vậy, diễn viên vẫn gặp áp lực, căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí mất thiện cảm với đạo diễn. Để có cảnh quay 10 phút của Blue is the Warmest Color, hai nữ diễn viên Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos phải làm việc trong 10 ngày, diễn đi diễn lại nhiều tư thế để đạo diễn lấy được góc máy ưng ý. Nhiều đúp quay cần hai ngôi sao diễn thật còn nhiều cảnh họ dùng đồ giả. Tư duy nghệ thuật khắc nghiệt của đạo diễn khiến Léa Seydoux sau đó chia sẻ công khai trên báo rằng cô thấy bản thân như gái làm tiền và thề không đóng phim cho đạo diễn Abdellatif Kechiche nữa.

Là người dày dạn với các cảnh sex táo bạo, Charlotte Gainsbourg thấy xấu hổ khi đóng cảnh thống dâm trong Nymphomaniac. Cô nói: "Tôi xấu hổ bởi tôi rất muốn diễn cảnh này đồng thời lại muốn che giấu bản thân".

Ngay cả diễn viên nam cũng có những ngượng ngùng khi quay cảnh nhạy cảm. Trong ngày đầu tiên đến trường quay phim Love, Karl Glusman từng muốn bỏ cuộc. "Tôi vào nhà tắm để cởi đồ. Khi đứng trong nhà tắm, ý nghĩ đầu tiên của tôi là muốn bỏ đoàn phim (ở Pháp) để về Mỹ". Trong thời gian đóng phim, anh phải quen với việc có ít nhất sáu người nhìn vào bộ phận nhạy cảm của mình.

Tài tử Michael Fassbender của phim Shame nói: "Tôi dễ bị tổn thương khi khỏa thân trước máy quay. Diễn cảnh thân mật với đồng nghiệp nữ luôn làm tôi ngượng. Tôi luôn phải hỏi trước bạn diễn rằng tôi được phép chạm vào đâu trên cơ thể cô ấy để chắc chắn họ không cảm thấy bị lợi dụng".

Hiểu được tâm lý của diễn viên, các đoàn phim luôn có những cam kết rõ ràng với họ trước khi ghi hình.

Karl Glusman (trái) gật đầu khi được đạo diễn cho biết trước các cảnh nóng trong "Love" sẽ rất táo bạo.

Karl Glusman kể rằng đạo diễn Gaspar Nóe khi mời anh đóng phim Love đã hỏi liệu anh có dám cho quay bộ phận nhạy cảm ở nhiều trạng thái lên phim. Stacy Martin, người vào vai cô gái trẻ nghiện sex trong phần một của Nymphomaiac (Người đàn bà cuồng dâm) kể trên tờ Vice rằng cô yên tâm tham gia bộ phim về cuộc đời của một người phụ nữ nghiện sex bởi biết rõ mình sẽ làm gì trước khi vào phim. Cô nói: "Tôi có hợp đồng khỏa thân trên phim. Mọi thứ phải ký trước khi quay để biết mình sẽ làm gì. Tôi có diễn viên đóng thế cảnh khiêu dâm và tôi không phải làm gì liên quan đến chuyện ấy cả".

Mặc dù là "nàng thơ" thân thiết với đạo diễn Lars Von Trier, nữ diễn viên Charlotte Gainsbourg cũng được đảm bảo sẽ không diễn cảnh sex thật trên hình trước khi nhận lời đóng Antichrist và Nymphomaniac. Cô thậm chí được đạo diễn cho tự chọn diễn viên đóng thế trước khi bước vào giai đoạn quay phim.

Khi thực hiện dự án phim về đồng tính - Stranger by the Lake, nhà làm phim Alain Guiraudie cũng phải tìm diễn viên khiêu dâm đóng thay cho các tài tử Pierre Deladonchamps và Christophe Paou. Họ đi đến quyết định này bởi diễn viên chính từ đầu đã từ chối để khỏa thân.

Vũ Văn Việt