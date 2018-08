Diễn viên 'Cuốn theo chiều gió' cuối cùng còn sống tròn 102 tuổi

Minh tinh Mỹ đón ngày sinh vào 1/7. De Havilland sinh trong gia đình có bố là giáo sư, mẹ là diễn viên kịch. Bà bắt đầu diễn xuất từ năm 1935 và bốn năm sau góp mặt trong phim Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió). Nhân vật của bà là Melanie Hamilton - em chồng và sau đó là bạn thân của vai chính Scarlett O'Hara (Vivien Leigh đóng). Phim thắng lớn với tám giải Oscar và thu 198 triệu USD ở Mỹ. Nếu điều chỉnh theo tỷ giá lạm phát, tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Mỹ với doanh thu lên đến 1,85 tỷ USD.

* Một số cảnh của De Havilland trong "Cuốn theo chiều gió"

Gone with the Wind giúp De Havilland nhận đề cử Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" và trở thành ngôi sao. Đến năm 1947, bà giành giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim To Each His Own. Hai năm sau, minh tinh đoạt thêm tượng vàng ở cùng hạng mục với The Snake Pit. Olivia de Havilland là một trong những cái tên lẫy lừng nhất trong giai đoạn hoàng kim của Hollywood - thời đại mà các diễn viên có sức hút lớn ở phòng vé và gây ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng. Bà là diễn viên cuối cùng của tác phẩm còn sống.