Diễn viên chính rời series 'Transformers' trước khi phần 5 ra mắt

Trên chương trình The Graham Norton Show ngày 16/6, Mark Wahlberg thông báo rời series Transformers sau phần năm. Tài tử 46 tuổi chia sẻ để chuẩn bị cho phần phim này, anh phải dành năm tháng tập luyện thể lực. Wahlberg cũng không thích kiểu tóc của nhân vật trong phim. Anh hài hước nói: "Mái tóc dài là thứ tệ nhất. Tôi trông như mẹ mình hồi thập niên 1970".

Transformers: The Last Knight

Mark Wahlberg sinh năm 1971, là ca sĩ nhạc rap trước khi đóng phim. Trong sự nghiệp, anh từng nhận đề cử Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" năm 2006 với phim The Departed. Tài tử đóng vai chính trong loạt phim robot từ phần bốn Transformers: Age of Extinction (2014). Nhân vật của anh là một thợ cơ khí kiêm nhà phát minh sống cùng con gái, sau đó bị vướng vào cuộc chiến của các robot. Vai diễn ban đầu được nhắm cho Dwayne Johnson (The Rock), nhưng cuối cùng Wahlberg được chọn.

Cuối tuần qua, Michael Bay cũng tuyên bố Transformers: The Last Knight là phần cuối cùng ông đạo diễn. Nhà làm phim 52 tuổi chia sẻ trên Fandago: "Những bộ phim tôi làm đều là dự án lớn. Chúng khiến tôi tổn hao nhiều sức lực. Tôi đã hoàn thành công việc và có quãng thời gian hạnh phúc khi làm phim. Tôi còn những dự án khác muốn làm".

Michael Bay (trái) và Mark Wahlberg.

Nội dung phần năm bắt đầu khi Optimus Prime rời Trái đất đi đến tinh cầu xa xăm, còn Bumblebee ở lại, dẫn dắt con người chống lại các hiểm họa hủy diệt. Tuy nhiên, Optimus Prime bất ngờ quay trở lại, thay đổi hoàn toàn và mang dã tâm tiêu diệt nhân loại. Theo lời dẫn của nhân vật do tài tử gạo cội Anthony Hopkins thủ vai, đây sẽ là trận chiến giành quyền sinh tồn giữa "xác thịt và kim loại". Phim khởi chiếu ngày 23/6.

Dù mất nam diễn viên chính và đạo diễn, hãng Paramount vẫn tiếp tục phát triển Transformers 6 và một phim ăn theo về Bumblebee - robot màu vàng được yêu thích trong loạt phim.

Lam Anh