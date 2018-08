Diễn viên Anh lột xác trong vai cô gái có hình xăm rồng

'Cô gái có hình xăm rồng' vào Top 10 phim hay nhất năm / 'Cảnh sex trong 'Cô gái có hình xăm rồng' rất mãnh liệt'

The Girl in the Spider's Web chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh Lisbeth Salander (Claire Foy đóng) - một nữ hacker thiên tài có hình xăm rồng. Cô nhiều lần vạch trần tội ác và tự thực thi công lý, hay nhắm đến những gã đàn ông có hành vi đồi bại với phụ nữ. Trong phim mới, Lisbeth và nhà báo Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason đóng) vướng vào một vụ việc lớn liên quan đến giới điệp viên, tội phạm kỹ thuật số và các quan chức chính phủ tha hóa.

* Trailer phim

Trailer CÔ GÁI TRONG LƯỚI NHỆN ẢO - The Girl in the Spider's Web Đây là phim điện ảnh thứ năm từ loạt truyện về Lisbeth Salander, sau The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played With Fire, The Girl Who Kicked the Hornets' Nest do Thụy Điển sản xuất và phiên bản The Girl with the Dragon Tattoo của Mỹ. Nữ diễn viên Noomi Rapace đóng chính trong bộ ba phim Thụy Điển còn Rooney Mara hóa thân Lisbeth trong bản Hollywood và nhận đề cử Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Từ trái sang: Rooney Mara, Claire Foy và Noomi Rapace trong vai Lisbeth Salander.

Claire Foy là người thứ ba đảm nhận vai diễn và có quá trình lột xác để thể hiện hình tượng nhân vật mạnh mẽ, lập dị khác xa cô ngoài đời. Trailer đầu tiên của The Girl in the Spider's Web hé lộ một số cảnh hành động và nội tâm của cô. Nữ diễn viên sinh năm 1984, nổi tiếng với vai Elizabeth II - Nữ hoàng Anh - trong series The Crown. Năm ngoái, Claire Foy đóng chính trong phim tiểu sử Breathe.

Phim dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam vào ngày 9/11 với nhan đề Cô gái trong mạng lưới nhện ảo.

Ân Nguyễn