Điện ảnh Trung Quốc 2012: Tăng lượng, giảm chất

'Họa bì 2' bội thu phòng vé nhờ 'lắm chiêu' / Trần Khải Ca và phim sâu sắc về giới truyền thông

Cục điện ảnh Trung Quốc vừa tổ chức hội nghị, công bố tình hình điện ảnh nước này trong năm qua.

Ông Đồng Cương, Cục trưởng, công bố vài số liệu về doanh thu phòng vé. Theo đó, tổng doanh thu phòng vé trong năm 2012 là hơn 17 tỷ nhân dân tệ (hơn 2,7 tỷ USD). Con số này tăng 31,8 lần so với năm 2011. Trong tổng số hơn 17 tỷ, doanh thu từ phim Hoa ngữ đạt hơn 8,2 tỷ, chiếm 48,46%. Ông cục trưởng cho biết trong 9 năm qua, đây là lần đầu tiên doanh thu phim Hoa ngữ kém hơn so với phim nhập khẩu.

Lost in Thailand là niềm an ủi đối với người Trung Quốc về phim quốc nội. Trong ảnh là diễn viên Vương Bảo Cường và Phạm Băng Băng. Băng Băng chỉ là diễn viên khách mời, xuất hiện ngắn ngủi trong một cảnh cuối phim. Ảnh: Sina.

Ông Đồng Cương chỉ ra những vấn đề của điện ảnh Trung Quốc trong năm 2012. Thứ nhất là số lượng phim tăng vọt nhưng chất lượng còn hạn chế. Về cơ bản, phim Hoa ngữ chưa thể cạnh tranh với các sản phẩm của Mỹ. Chất lượng phim cũng không đồng đều. “Điều này cho thấy sức sáng tạo của phim trong nước chưa đủ mạnh”, ông Đồng Cương nói.

Mặt khác, trình độ kỹ thuật và nhân lực trong ngành điện ảnh còn nhiều hạn chế, khả năng đưa phim trong nước ra nước ngoài còn yếu.

Những phim nổi bật năm qua gồm Nạn đói 1942; 12 con giáp; Tìm kiếm; Lost in Thailand; Họa bì 2; Cold War (tên khác Hàn chiến); Thính phong giả… Tất cả đều công chiếu vào nửa cuối năm 2012.

Họa bì 2 thắng lớn ở phòng vé nhưng không được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật. Phim hút khách nhờ ra mắt trong thời điểm ít đối thủ cạnh tranh, dàn diễn viên nổi tiếng và chiến thuật tuyên truyền. Trong ảnh là Triệu Vy (trái) và Châu Tấn. Ảnh: Mtime.

Trong số những phim thu hút khán giả trên, đáng chú ý nhất là Lost in Thailand. Không có dàn diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc, không được dàn dựng bởi đạo diễn hàng đầu nhưng sản phẩm hài này vượt qua các bom tấn của thế giới như Avatar, Transformers - Dark of the Moon… để trở thành phim thu hút lượt xem lớn nhất tại thị trường Trung Quốc. Doanh thu của Lost in Thailand đạt 1,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 192,7 triệu USD) và còn tiếp tục tăng. Theo điều tra trên Ifeng, trong các phim đắt khách nhất Trung Quốc năm 2012, sản phẩm hài này là phim chiếm được cảm tình của khán giả nhất, tiếp đến là 12 con giáp.

Một số liệu khác liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Trong năm 2012, có hơn 3.800 rạp chiếu phim mọc lên ở các thành phố. Như vậy bình quân mỗi ngày có hơn 10 rạp chiếu được đưa vào sử dụng. Tính đến cuối năm 2012, Trung Quốc có hơn 13.000 rạp.

Từu trái sang: Dương Mịch trong Đại Võ Đang; Lưu Diệc Phi trong Đồng Tước đài và Trương Bá Chi trong Sư tử Hà Đông 2. Đây là một số phim khiến khán giả thất vọng.

Ông Đồng Cương không chỉ ra những phim kém thu hút khán giả, nhưng theo thăm dò trên Sohu, Đại Võ Đang, Sư tử Hà Đông 2, Tứ đại danh bộ, Giữ lấy tình yêu, Âm mưu hoàng tộc… là những phim khiến khán giả thất vọng, dù được quảng bá rầm rộ và có dàn diễn viên nổi tiếng.

Mục tiêu của điện ảnh Hoa ngữ trong năm 2013 nằm ở vấn đề phát huy tính sáng tạo. Ông Đồng Cương kêu gọi những người làm điện ảnh khai thác những nội dung mới, chủ đề mới, trong đó có việc chú trọng đến chủ đề nông thôn.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nỗ lực phát triển rạp chiếu phim chất lượng cao ở các thành phố vừa và nhỏ, đưa điện ảnh đến gần hơn với người dân ở nông thôn.

So sánh với mảng phim truyền hình, phim điện ảnh có phần áp đảo. 2012 được đánh giá là một năm ảm đạm của phim truyền hình Trung Quốc. Các sản phẩm đi xuống cả về số lượng và chất lượng. Phim duy nhất nhận được khen ngợi của cả giới chuyên môn và người hâm mộ, đồng thời thu về lợi nhuận lớn trong năm qua là Chân Hoàn truyện - một tác phẩm về chủ đề tranh đoạt trong cung.

Hải Lan