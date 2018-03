Điện ảnh Mỹ chiến thắng tại LHP Venice

Somewhere là câu chuyện kể về Johnny Marco - một ngôi sao Hollywood cô đơn luôn trải qua cuộc sống tẻ nhạt ở những khu vui chơi xa hoa, lộng lẫy. Mọi việc thay đổi khi cô con gái 11 tuổi tới thăm anh tại khách sạn Chateau Marmont nằm trên đại lộ Sunset, Hollywood. Sự hồn nhiên của cô bé đã thay đổi phong cách sống của Johnny. Somewhere có sự tham gia của nam diễn viên Stephen Dorff và ngôi sao nhí Elle Fanning - em gái của "thần đồng" Dakota Fanning.

Sofia Coppola giành giải Sư tử vàng với bộ phim "Somewhere". Ảnh: AFP.

Trưởng ban giám khảo LHP năm nay - đạo diễn Quentin Tarantino - cho biết: "Somewhere đã hấp dẫn chúng tôi ngay từ những giây phút đầu tiên. Câu chuyện lôi cuốn có sức lay động và chạm sâu vào cảm xúc, tâm hồn của mỗi người trong chúng ta". Đạo diễn Sofia Coppola rất xúc động khi đứng trên bục nhận giải thưởng cao quý Sư tử vàng hôm 11/9. Cô cũng không quên cảm ơn người cha nổi tiếng - đạo diễn Francis Ford Coppla (phim Bố già) - đã dạy dỗ và đem tới niềm đam mê điện ảnh cho mình.

Đạo diễn người Tây Ban Nha Alex de la Iglesia hãnh diện với giải Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc. Ảnh: AFP.

Somewhere được coi là một bức chân dung khắc họa cuộc sống của các tài tử, minh tinh Hollywood trong thời hiện đại. Họ lái những chiếc Ferrari đắt tiền, trải qua chuyện tình một đêm trong những khách sạn 5 sao. Tuy nhiên, sâu trong tâm hồn, họ luôn đơn độc và buồn chán. Sofia Coppola cho biết cô đã cố gắng đưa những trải nghiệm thực tế của chính bản thân vào bộ phim này.

Trước Somewhere, Sofia Coppola cũng từng vinh dự giành giải thưởng đặc biệt Lina Mangiacapre cũng tại LHP Quốc tế Venice với bộ phim Lost in Translation vào năm 2003. Bên cạnh đó, điện ảnh Mỹ còn giành thêm giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc cho Mila Kunis trong phim Black Swan và giải thưởng đặc biệt vì những cống hiến nghệ thuật của đạo diễn Monte Hellman. Ba đại diện của châu Á lần này là Rừng Nauy (đạo diễn Trần Anh Hùng), 13 Assassins (đạo diễn Mike Takashi) và Detective D and The Mystery of Phantom Flame (đạo diễn Từ Khắc) không giành được giải nào.

Sofia Coppola là một trong những nữ đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Ảnh: AFP.

Những giải thưởng chính tại LHP Quốc tế Venice lần thứ 67:

- Sư tử vàng cho Phim hay nhất: Somewhere (Mỹ)

- Sư tử bạc cho đạo diễn xuất sắc: Alex de la Iglesia (phim A Sad Trumpet Ballad)

- Giải thưởng đặc biệt do Giám khảo bình chọn: Essential Killing (đạo diễn Jerzy Skolimowski)

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Vincent Gallo (phim Essential Killing)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Ariane Labed (phim Attenberg)

- Diễn viên trẻ xuất sắc: Mila Kunis (Black Swan)

- Giải thưởng đặc biệt: Monte Hellman

- Kịch bản xuất sắc: Alex de la Iglesia (phim A Sad Trumpet Ballad)

- Quay phim xuất sắc: Mikhail Krichman (phim Silent Souls)

N.M.