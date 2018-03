Điện ảnh Lào lần đầu tranh giải Oscar

Tom Holland - Người Nhện 21 tuổi gây sốt màn bạc / 'Những kẻ khát tình' - bi kịch từ ẩn ức tình dục

Theo trang Jclao, một hội đồng gồm các nhà làm phim và chuyên gia điện ảnh Lào sẽ chọn ra tác phẩm tham dự hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc". Tháng 10, hội đồng sẽ công bố tác phẩm được cử đi dự Oscar.

Hội đồng này được hỗ trợ bởi đội ngũ đứng sau Liên hoan phim Luang Prabang - sự kiện điện ảnh thường niên ở Lào. Được tổ chức từ năm 2010, liên hoan là sân chơi của các nhà làm phim nghệ thuật Đông Nam Á.

* "At the Horizon" - phim hình sự pha kịch tính của Lào

"At the Horizon" - phim hình sự pha kịch tích của Lào Bree Fitzgerald - giám đốc tổ chức của Liên hoan phim Luang Prabang - chia sẻ: "Nền công nghiệp điện ảnh ở Lào còn tương đối nhỏ nhưng sự phát triển gần đây khiến chúng tôi thành lập ủy ban chọn phim dự Oscar. Đây là điều chúng tôi luôn mơ ước thực hiện và giờ có vẻ là thời điểm thuận lợi".

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt của điện ảnh Lào khi phim hình sự At the Horizon được phát trên đài HBO. Động thái này nằm trong nỗ lực của Liên hoan phim Luang Prabang nhằm phối hợp với HBO để chiếu nhiều tác phẩm Đông Nam Á hơn. Đạo diễn At the Horizon - Anysay Keola - là một thành viên ủy ban chọn phim dự Oscar của Lào.

Poster phim "At the Horizon".

Trở ngại chính cho sự phát triển của điện ảnh Lào là hệ thống rạp chiếu kém phát triển - hiện tại chỉ có ba rạp. Thay vào đó, nhiều phim Lào được trình chiếu qua các trang mạng như Viddsee và ở các liên hoan phim quốc tế.

Ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc", mỗi quốc gia được gửi một phim đến vòng sơ tuyển, sau đó ban giám khảo Oscar sẽ chọn ra năm phim lọt vào vòng đề cử cuối cùng.

