Diễm My 9x công khai bạn trai Việt kiều

Phim điện ảnh mới nhất của Diễm My 9x là Ống kính sát nhân. Cô vào vai Cẩm Phô, cô gái đồng hành cùng thám tử K (Hứa Vĩ Văn đóng) truy tìm hung thủ. Nữ diễn viên kể khi hoàn thành các cảnh quay, trở lại nhịp sống bận rộn của đời thường, cô vẫn nhớ mãi bối cảnh phủ đầy sương mù ở thành phố Đà Lạt.

* Trailer phim

Diễm My 9x mất ngủ vì quay phim ở nhà hoang Đà Lạt

"Êkíp thường xuyên quay phim ban đêm ở các nhà hoang ẩm ướt, lạnh lẽo. Không khí trường quay lúc nào cũng rờn rợn. Khách sạn nơi tôi ở đã cũ nên đêm nào cũng nghe những tiếng động lạ. Tôi bị mất ngủ nghiêm trọng cả tuần đóng phim ở đây", Diễm My kể.

Nhân vật của Diễm My là một cô gái trầm tĩnh, bề ngoài nhu mì nhưng bên trong mạnh mẽ khi sát cánh cùng một chàng trai chưa quen biết trong một vụ án bắt cóc trẻ em. Vai này nặng về tâm lý, khác các nhân vật cô từng đóng trong Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn... Cô được diễn viên Kathy Uyên hướng dẫn về kỹ năng diễn xuất.

Diễm My 9x trong phim mới.

Lần thứ hai Diễm My đóng cặp cùng Hứa Vĩ Văn. Anh đã giới thiệu cô cho cho đạo diễn 9x Nguyễn Hữu Hoàng. Do đã thân thiết, khi diễn chung, cả hai kết nối dễ dàng. "Anh Văn đem lại cảm giác sâu lắng, bình yên cho diễn viên đóng cùng. Nếu được, tôi vẫn thích đóng vai vợ chồng cùng anh", Diễm My chia sẻ.

Diễm My 9x và Hứa Vĩ Văn.

Phim xoay quanh nhân vật chính là thám tử mang bí danh K. K say mê giải quyết các vụ án phức tạp, từng là một thanh tra sáng giá. Sau khi gián tiếp gây ra cái chết của một đồng nghiệp nữ, uy tín của anh tụt dốc. Không được giao xử lý vụ án về cái chết của một đôi nghệ sĩ, anh vẫn đơn độc đi tìm thủ phạm.

Phim còn sự tham gia của nghệ sĩ Quang Sự, Khương Ngọc, Thương Tín, Kinh Quốc, Thân Thúy Hà, Công Ninh..., ra rạp ngày 22/6.

Tam Kỳ