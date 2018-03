'Despicable Me' đoạt doanh thu trên 500 triệu USD

Cuối tuần qua, hãng Universal Pictures và Illumination Entertainment vui mừng công bố doanh thu phòng vé trên toàn thế giới của bộ phim hoạt hình 3D Despicable Me đã chạm mốc 500 triệu USD.

Với 248 triệu USD thu được tính riêng tại Bắc Mỹ, phim đã vượt qua Shrek Forever After và How to Train Your Dragon của DreamWorks để trở thành tác phẩm hoạt hình ăn khách thứ nhì trong năm 2010, chỉ sau Toy Story 3 của Pixar.

'Despicable Me' là một trong những bộ phim thu lời nhất của năm 2010. Ảnh: Universal.

Thành công này đã đưa Despicable Me lọt vào danh sách 10 phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại, đồng thời trở thành tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu cao nhất của hãng Universal tại thị trường quốc tế trong năm 2010.

"Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ với những gì mà Despicable Me làm được trong thời gian qua. Chỉ với kinh phí 69 triệu USD - rất ít so với một phim hoạt hình 3D - nhưng phim đã thu về hàng trăm triệu USD và xứng đáng là một 'bom tấn' của Universal" - Adam Fogelson, chủ tịch hãng này phát biểu.

Hình ảnh độc đáo của phim đã thu hút đông đảo khán giả trên khắp thế giới. Ảnh: Universal.

Không chỉ thành công về doanh thu, Despicable Me còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ các diễn đàn điện ảnh hay các nhà phê bình có uy tín. Nhiều chuyên gia dự đoán phim sẽ là một ứng cử viên đáng gờm của Toy Story 3 và How to Train Your Dragon tại hạng mục Phim hoạt hình hay nhất của Oscar 2011.

Ra mắt tại Mỹ vào ngày 9/7, Despicable Me là câu chuyện xoay quanh Gru - một tên trộm khét tiếng luôn muốn làm chuyện xấu xa. Gru xây dựng một căn cứ bí mật dưới lòng đất cùng những kẻ tay sai tí hon màu vàng và một kho vũ khí công nghệ cao.

DVD của bộ phim sẽ được phát hành trong tháng 12. Ảnh: Universal.

Một ngày nhận thấy mình sắp "hết thời" trước sự xuất hiện của những tên tội phạm trẻ thông minh, Gru quyết định thực hiện âm mưu vĩ đại là đánh cắp mặt trăng. Tuy nhiên, ý đồ của hắn bị cản trở bởi sự xuất hiện của ba cô bé mồ côi. Gru kẹt vào thế phải lựa chọn giữa cái thiện và cái ác.

Ra mắt tại VN vào cuối tháng 7 với tên Kẻ cắp mặt trăng, phim cũng giành được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi. DVD của bộ phim sẽ được phát hành vào ngày 14/12 năm nay.

N.M.