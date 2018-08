Denzel Washington trở lại với phim hành động 18+

Phim hài gây sốt Trung Quốc cán mốc 400 triệu USD / 'The Equalizer' ra mắt thành công tại Bắc Mỹ

Bốn năm sau thành công của phần đầu, nhà sản xuất tiếp tục cho ra mắt The Equalizer 2. Hồi cuối tháng 7, khi ra mắt ở Mỹ sau ba ngày, phim thu về hơn 35 triệu USD, dẫn đầu phòng vé, vượt qua Mamma Mia: Here We Go Again!. Ở thị trường quốc tế, phim thu về 40 triệu USD.

Denzel Washington tiếp tục đảm nhận vai chính trong phần hai của phim.

Phim sẽ phát hành tại Việt Nam từ ngày 24/8 với tên Thiện ác đối đầu 2. Denzel Washington tiếp tục với vai cựu đặc vụ CIA - Robert McCall - trên hành trình làm người hùng thầm lặng, đi tìm công lý sau cái chết của người bạn thân Susan Plummer.

Cây bút Peter Travers của Rolling Stone ca ngợi diễn xuất của Denzel Washington. Trong khi nhà phê bình Rich Cline đánh giá The Equalizer 2 giúp khán giả có hai tiếng giải trí mãn nhãn. Kenneth Turan của Los Angeles Times khẳng định sẽ xếp hàng mua vé nếu nhà sản xuất thực hiện tiếp phần ba của loạt phim. Năm 2014, The Equalizer thu về hơn 190 triệu USD nhờ diễn xuất chân thực của Denzel Washington.

Phim tiếp tục do Antoine Fuqua làm đạo diễn. Ông cũng là người giúp Denzel Washington nhận giải Oscar "Nam diễn viên chính xuất sắc" nhờ phim Training Day (2001). Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của diễn viên Bill Pullman và Melissa Leo, gương mặt mới Pedro Pascal (từng đóng Game of Thrones), Ashton Sanders (tham gia phim Oscar Moonlight).

Thùy Liên