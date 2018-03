'Deadpool' là phim bị tải lậu nhiều nhất thế giới năm qua

10 phim Hollywood ăn khách nhất năm 2016 / 'Deadpool' trở thành phim 17+ ăn khách nhất lịch sử

Chuyên trang TorrentFreak công bố danh sách phim bị tải lậu trực tuyến nhiều nhất thế giới năm qua nhưng không đưa ra con số cụ thể cho từng tác phẩm. Theo đó, Deadpool đứng đầu Top 10. Theo ước tính, có hàng triệu lượt người lên các trang tải trực tuyến để tìm kiếm và tải về máy tính các bản nhái tác phẩm dị nhân 17+ từ khi phim ra rạp hồi tháng 2/2016. Hiện tại, có hàng nghìn lượt người vẫn chia sẻ lậu bộ phim này ở một vài website hoạt động trái phép nhưng có quy mô.

"Deadpool" được dân mạng chia sẻ trái phép nhiều nhất 2016.

Đứng sau Deadpool là những bom tấn ăn khách phòng vé nhất năm qua của DC Comics và Marvel - Batman v Superman: Dawn of Justice cùng Captain America: Civil War.

Trong khi thể loại siêu anh hùng bị tải lậu nhiều nhất, các tác phẩm nhắm vào đối tượng khán giả gia đình như The Secret Life of Pets hay phim người thật đóng The Jungle Book không nằm trong danh sách này. Trước đó, chúng thuộc Top 4 và 5 trong danh sách phim Hollywood ăn khách nhất thế giới năm qua. Independence Day: Resurgence là trường hợp đặc biệt khi lọt vào Top 7 ở bảng 10 phim bị tải lậu nhưng từng thất bại thê thảm lúc chiếu rạp giữa năm.

Đầu năm 2016, Deadpool đạt 782 triệu USD và trở thành tác phẩm 17+ có doanh thu cao thứ hai lịch sử Bắc Mỹ, chỉ thua The Passion of the Christ của Mel Gibson. Câu chuyện màn ảnh về chàng trai mắc ung thư giai đoạn cuối bỗng trở thành siêu anh hùng dị dạng, lọt vào danh sách đề cử "Phim hài/nhạc kịch hay nhất" ở giải Quả Cầu Vàng. Tài tử Ryan Reynolds nhận một đề cử cho nam diễn viên chính.

10 phim bị tải lậu nhiều nhất thế giới năm qua:

1. Deadpool

2. Batman v Superman: Dawn of Justice

3. Captain America: Civil War

4. Star Wars: The Force Awakens

5. X-Men Apocalypse

6. Warcraft

7. Independence Day: Resurgence

8. Suicide Squad

9. Finding Dory

10. The Revenant

