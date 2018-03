Đề cử Oscar 2013 lập nên kỷ lục mới

Danh sách đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 85 Phim hay nhất:

Amour

Argo

Beasts Of The Southern Wild

Django Unchained

Les Misérables

Lincoln

Life Of Pi

Silver Linings Playbook

Zero Dark Thirty Nữ diễn viên chính xuất sắc:

Jessica Chastain - Zero Dark Thirty

Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook

Emmanuelle Riva - Amour

Quvenzhané Wallis - Beasts Of The Southern Wild

Naomi Watts - The Impossible Nam diễn viên chính xuất sắc:

Daniel Day Lewis - Lincoln

Bradley Cooper - Silver Linings Playbook

Hugh Jackman - Les Misérables

Joaquin Phoenix - The Master

Denzel Washington - Flight Đạo diễn xuất sắc:

Michael Haneke - Amour

Ang Lee - Life Of Pi

David O Russell - Silver Linings Playbook

Steven Spielberg - Lincoln

Benh Zeitlin - Beasts Of The Southern Wild Nam diễn viên phụ xuất sắc:

Alan Arkin - Argo

Robert De Niro - Silver Linings Playbook

Tommy Lee Jones - Lincoln

Christoph Waltz - Django Unchained

Philip Seymour Hoffman - The Master Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

Amy Adams - The Master

Sally Field - Lincoln

Anne Hathaway - Les Misérables

Helen Hunt - The Sessions

Jacki Weaver - Silver Linings Playbook Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất:

Amour

No

War Witch

A Royal Affair

Kon-Tiki Kịch bản gốc xuất sắc:

Flight

Zero Dark Thirty

Django Unchained

Amour

Moonrise Kingdom Kịch bản chuyển thể xuất sắc:

Beasts Of The Southern Wild

Argo

Lincoln

Silver Linings Playbook

Life Of Pi Phim hoạt hình hay nhất:

Frankenweenie

The Pirates! Band Of Misfits

Wreck-It Ralph

ParaNorman

Brave Bài hát trong phim hay nhất:

“Before My Time” – phim Chasing Ice

“Pi's Lullaby” - phim Life Of Pi

“Suddenly” - phim Les Misérables

“Everybody Needs a Best Friend” - phim Ted

“Skyfall” - phim Skyfall Thiết kế mỹ thuật xuất sắc:

Anna Karenina

The Hobbit: An Unexpected Journey

Les Misérables

Life Of Pi

Lincoln Quay phim đẹp nhất:

Anna Karenina

Django Unchained

Life Of Pi

Lincoln

Skyfall Thiết kế phục trang đẹp nhất:

Anna Karenina

Les Misérables

Lincoln

Mirror Mirror

Snow White and The Huntsman Dựng phim hay nhất:

Argo

Life Of Pi

Lincoln

Silver Linings Playbook

Zero Dark Thirty Hóa trang và Làm tóc đẹp nhất:

Hitchcock

The Hobbit: An Unexpected Journey

Les Misérables Nhạc phim hay nhất:

Anna Karenina

Argo

Life Of Pi

Lincoln

Skyfall Hòa âm xuất sắc:

Argo

Les Misérables

Life Of Pi

Lincoln

Skyfall Dựng âm thanh xuất sắc:

Argo

Django Unchained

Life Of Pi

Skyfall

Zero Dark Thirty Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất:

The Hobbit: An Unexpected Journey

Life Of Pi

The Avengers

Prometheus

Snow White And The Huntsman Phim truyện tài liệu xuất sắc:

5 Broken Cameras

The Gatekeepers

How To Survive A Plague

The Invisible War

Searching For Sugar Man Phim tài liệu ngắn xuất sắc:

Inocente

Kings Point

Mondays At Racine

Open Heart

Redemption Phim hoạt hình ngắn xuất sắc:

Adam And Dog

Fresh Guacamole

Head Over Heels

Maggie Simpson In "The Longest Daycare"

Paperman Phim ngắn hay nhất:

Asad

Buzkashi Boys

Curfew

Death Of A Shadow (Dood van een Schaduw)

Henry