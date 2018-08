Đạo diễn 'Step up 2' làm phim về giải cứu đội bóng nhí Thái kẹt trong hang

Chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái kẹt trong hang có thể lên phim / Hang Tham Luang sẽ trở thành bảo tàng về hoạt động giải cứu đội bóng nhí

Trên Variety, Jon M. Chu cho biết sẽ hợp tác cùng hãng Ivanhoe Pictures trong phim mới. Họ đang thảo luận với các quan chức ở cấp tỉnh và trung ương Thái Lan về dự án. Đạo diễn Mỹ gốc Á nói muốn làm phim để tránh tình trạng "tẩy trắng nhân vật" (whitewashing) - tức để diễn viên da trắng thủ vai người không phải da trắng hoặc thay đổi câu chuyện để nhân vật da trắng là trung tâm. "Điều đó không được phép diễn ra. Đây là câu chuyện đẹp đẽ về việc con người cứu nhau. Ai nghĩ đến chuyện làm phim nên tiếp cận nó đúng đắn và có thái độ tôn trọng", anh chia sẻ.

Jon M. Chu là nhà làm phim gốc Á nổi bật ở Hollywood.

Các báo Âu Mỹ nhận định Jon M. Chu đang chỉ trích hãng Pure Flix - đơn vị cũng dự định làm phim về sự kiện. Ngày 11/7, Michael Scott - CEO của Pure Flix - thông báo đang phát triển dự án, tập trung vào những khía cạnh truyền cảm hứng của câu chuyện. Tuy nhiên, một bộ phận e ngại phim sẽ xoay quanh hình tượng người hùng da trắng chứ không phản ánh chân thực và toàn bộ sự kiện. Theo Inverse, nhân vật chính trong kịch bản của Scott nhiều khả năng là hai thợ lặn người Anh đã phát hiện ra các cậu bé.

Đường thoát khỏi hang của đội bóng nhí Thái Lan

Gần ba tuần qua, việc giải cứu đội bóng nhí trong hang trở thành tâm điểm truyền thông. Từ ngày 23/6, các cầu thủ dưới 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang Tham Luang do mưa lớn khiến mực nước dâng cao. Các đơn vị, đội đặc nhiệm Thái vào cuộc và nhiều phương án được đưa ra. Ngày 10/7, toàn bộ thành viên được giải cứu trong không khí hân hoan của mọi người ở Thái và nhiều nơi trên thế giới. Theo Reuters, trên đường phố Chiang Rai, nhiều người liên tục bấm còi xe thể hiện sự vui mừng. Hashtag #Hooyah - từ hải quân Thái Lan dùng mỗi lần báo tin vui về cuộc giải cứu - tràn ngập các trang mạng xã hội.

Jon M. Chu sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Hoa. Anh từng đạo diễn các phim Step Up 2: The Streets, G.I. Joe: Retaliation và Now You See Me 2. Năm nay, dự án điện ảnh Crazy Rich Asians của anh nhận nhiều sự quan tâm ở Hollywood. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kevin Kwan, kể về cuộc sống của giới thượng lưu Singapore.

