Đạo diễn series trinh thám tiếp quản phim mới về 007

Ngày 20/9, đại diện hãng phim chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi vui mừng làm việc cùng Cary. Sự linh hoạt và sáng tạo khiến anh ấy là người tuyệt vời cho công việc". Quyết định được đưa ra vài tuần sau khi đạo diễn Danny Boyle rút khỏi dự án. Hãng phim từng cân nhắc một số cái tên như Christopher McQuarrie (đạo diễn Mission: Impossible 6), Denis Villenueve (đạo diễn Arrival), Yann Demange (đạo diễn White Boy Rick) và David Mackenzie (đạo diễn Hell or High Water) trước khi chọn Fukunaga.

Đạo diễn Cary Fukunaga.

Đây là lần thứ hai một đạo diễn Mỹ thực hiện phim về 007, sau Irvin Kershner (Never Say Never Again, 1983). Cary Fukunaga sinh năm 1977, nổi tiếng với series True Detective (2014) và Maniac (2018). Ở mảng điện ảnh, nhà làm phim ghi dấu ấn với Beasts of No Nation (2015) - tác phẩm xoay quanh cậu bé châu Phi bị bắt đi lính cho một thủ lĩnh phiến quân.

Neal Purvis và Robert Wade - hai biên kịch nhiều năm phụ trách series 007 - tiếp tục viết kịch bản tập 25. Tác phẩm chưa có tên chính thức, dự kiến khởi chiếu vào ngày 14/2/2020, trễ hơn ba tháng so với lịch cũ.

Trailer Spectre Trailer "Spectre" - phim gần nhất về 007.

Từ đầu, dự án gặp nhiều bất lợi khi nam chính Daniel Craig dùng dằng trong việc tiếp tục đóng. Cuối cùng, anh chấp nhận tham gia với mức thù lao 25 triệu USD, thuộc hàng cao nhất ở Hollywood gần đây. Hai tập gần nhất của series là Skyfall (2012) và Spectre (2015) đều do Sam Mendes đạo diễn, lần lượt thu về 1,1 tỷ USD và 880 triệu USD toàn cầu.

Ân Nguyễn